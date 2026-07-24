BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Die Resultate des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters unterstrichen weiterhin die Diskrepanz zwischen allgemeinen KI-Ängsten und zunehmenden Belegen dafür, dass KI-Produkte das Wachstum beschleunigten und den adressierbaren Gesamtmarkt vergrößerten, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 17:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 29,40EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Christophe Cherblanc

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,5

Kursziel alt: 34,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

