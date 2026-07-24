DZ BANK stuft Argenx auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 906 auf 929 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Zulassungserweiterung in den USA für das Medikament Vyvgart treibe den Produktumsatz des Pharmakonzerns auf ein Niveau u?ber dem Konsens, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Kurstreiber der näheren Zukunft sieht er in Ergebnissen der spätphasigen Studien mit den Mitteln Alkivia und Empassion./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 826,4EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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