DZ BANK stuft Argenx auf 'Kaufen'
Foto: adobe.stock.com
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 906 auf 929 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Zulassungserweiterung in den USA für das Medikament Vyvgart treibe den Produktumsatz des Pharmakonzerns auf ein Niveau u?ber dem Konsens, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Kurstreiber der näheren Zukunft sieht er in Ergebnissen der spätphasigen Studien mit den Mitteln Alkivia und Empassion./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 826,4EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte