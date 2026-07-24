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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt Evonik auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 21 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt Evonik von Halten auf Kaufen
    • Fairer Wert steigt von 19 auf 21 Euro
    • Profit durch temporäre Lieferengpässe
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt Evonik auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 21 Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Evonik von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 19 auf 21 Euro angehoben. Die Geschäftsentwicklung des Spezialchemiekonzerns habe sich im zweiten Quartal stark beschleunigt, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei auf höhere Verkaufsmengen, gestiegene Preise und fortlaufende Kostensenkungen zurückzuführen. Insbesondere habe Evonik von temporären Lieferengpässen bei Wettbewerbern profitiert./rob/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 17,09 auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +1,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,96 Mrd..

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -6,21 %/+23,09 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 21 Euro



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