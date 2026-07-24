DZ Bank hebt Evonik auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 21 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 17,09 auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +1,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,96 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -6,21 %/+23,09 % bedeutet.