JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1.700 Pence belassen. Zain Ebrahim verglich in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Pharmakonzern mit dem Analystenschnitt - mit dem Fazit, dass er beim Kerngewinn je Aktie etwas darüber liege. Zielsetzungen von GSK sollten den Konsens untermauern. Er erwartet ein insgesamt solides Quartal./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 09:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 09:29 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 22,58EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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