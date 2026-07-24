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    Sanktionen drohen

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    US-Vorwürfe gegen China: Steht die KI-Zusammenarbeit vor dem Aus?

    Die USA erhöhen den Druck auf chinesische KI-Firmen. Experten warnen: Der Streit könnte wichtige Sicherheitsgespräche gefährden.

    Für Sie zusammengefasst
    • USA verschärfen Druck auf chinesische KI-Firmen
    • Sicherheitsdialog zwischen USA und China bedroht
    • Bedarf gemeinsamer Standards für sichere KI-Modelle
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Sanktionen drohen - US-Vorwürfe gegen China: Steht die KI-Zusammenarbeit vor dem Aus?
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der Streit zwischen den USA und China um Künstliche Intelligenz verschärft sich. Experten warnen nach Informationen von Reuters, dass neue Vorwürfe aus Washington die geplante Zusammenarbeit bei der Sicherheit leistungsfähiger KI-Systeme gefährden könnten.

    Auslöser sind Vorwürfe der US-Regierung gegen das chinesische KI-Unternehmen Moonshot. US-Behörden werfen dem Unternehmen vor, sein Modell Kimi K3 mithilfe von Anthropics fortschrittlichem Modell Fable 5 entwickelt zu haben. US-Finanzminister Scott Bessent stellte daraufhin mögliche Sanktionen in Aussicht.

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    Zusätzlich untersucht das Bureau of Industry and Security des US-Handelsministeriums, ob chinesische Firmen beim Training ihrer Modelle unerlaubt auf leistungsfähige US-Chips zugreifen.

    Sorge um geplante Gespräche

    Analysten sehen die Gefahr, dass die Vorwürfe die für September geplanten Gespräche zwischen den USA und China über KI-Sicherheit belasten könnten. Beide Staaten betrachten moderne KI-Systeme inzwischen als strategische Schlüsseltechnologie und zugleich als potenzielles Sicherheitsrisiko.

    Paul Triolo von der Beratungsfirma DGA-Albright Stonebridge Group warnte gegenüber Reuters vor weitreichenden Folgen. Je nach Umfang möglicher Strafmaßnahmen könne die Reaktion Chinas sowohl den KI-Dialog als auch ein für den 24. September geplantes Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping gefährden.

     

    Ein Verbot hätte Folgen für die USA

    Ein mögliches Vorgehen gegen chinesische KI-Modelle könnte jedoch auch amerikanische Unternehmen treffen. Anders als Hardware lassen sich sogenannte Open-Weight-Modelle nach ihrer Veröffentlichung herunterladen, verändern und lokal betreiben. Experten zufolge greifen klassische Handelsbeschränkungen deshalb deutlich schlechter als etwa bei Telekommunikationsausrüstung oder Elektroautos.

    Nach Angaben von Bloomberg gewinnen chinesische Modelle zudem bereits in den USA an Bedeutung. Auf der Plattform OpenRouter entfallen rund 60 Prozent der Token-Nutzung amerikanischer Unternehmen auf chinesische Modelle. Auch Start-ups, Forscher sowie Unternehmen wie DoorDash und Airbnb setzen sie als kostengünstige Alternative oder Ergänzung zu Angeboten von OpenAI und Anthropic ein. Bloomberg zufolge könnten chinesische Entwickler damit selbst eine neue Abhängigkeit schaffen, da immer mehr US-Unternehmen ihre Modelle in Produkte und Dienstleistungen integrieren.

    Experten drängen auf gemeinsame Standards

    Die Debatte gewinnt an Bedeutung, weil immer leistungsfähigere KI-Systeme nach Einschätzung von Forschern für Cyberangriffe oder andere schädliche Zwecke missbraucht werden könnten. Zusätzliche Sorgen bereiten Open-Weight-Modelle, deren Schutzmechanismen sich leichter entfernen lassen.

    Der als "Godfather of AI" bekannte Informatiker Yoshua Bengio warnte auf einem KI-Forum in China vor den Risiken. "Es wäre logisch, eine fundierte Bewertung dieser Modelle zu finden, die Modelle weiterzugeben, die nicht allzu gefährlich sind, und diejenigen, die den Risikoschwellenwert überschreiten, nicht weiterzugeben", sagte er per Videokonferenz.

    Auch Kristy Loke, Forscherin im Bereich KI-Regulierung, fordert mehr Zusammenarbeit. "In einer idealen Welt werden die beiden Länder zusammenarbeiten, um sicherere Modelle zu entwickeln, [...] sich darauf einigen, gemeinsame Standards für Tests vor der Veröffentlichung festzulegen und rote Linien für die fortschrittlichsten offenen Modelle zu ziehen", sagte sie.

    Gegensätzliche Strategien

    Während Washington über neue Einschränkungen nachdenkt, wirbt China international für einen offenen Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Staatschef Xi Jinping sprach zuletzt von "AI for All" und forderte mehr Offenheit, Zusammenarbeit und den Austausch von KI-Technologien.

    Auch in den USA gibt es unterschiedliche Ansichten. Während OpenAI und Anthropic strengere Regeln für chinesische Modelle fordern, spricht sich KI-Berater David Sacks auf X für fairen Wettbewerb aus. Führende US-Labore wollten die Regierung dazu bewegen, ihre Open-Source-Konkurrenz auszuschalten, schrieb Sacks. Zudem erklärte er: "Die Kimi-Panik muss aufhören."

    Solange sich die USA nicht selbst mit unnötigen Regeln ausbremsen würden, werde das Land seine Führungsrolle behalten, so Sacks.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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