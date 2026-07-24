DZ Bank belässt Munich Re auf 'Kaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 508 auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 66,37 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 557,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -3,35 %/+18,34 % bedeutet.