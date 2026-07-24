ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Munich Re auf 'Kaufen'
- DZ Bank belässt Kaufempfehlung mit Kursziel 625
- Munich Re erzielte Nettogewinn deutlich über Erwartung
- Bestätigtes Gewinnziel 2026 wirkt zu konservativ
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 625 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers sei deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern erscheine das bislang lediglich bestätigte Gewinnziel für 2026 äußerst konservativ./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 508 auf Tradegate (24. Juli 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 66,37 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 557,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -3,35 %/+18,34 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.
Durch die Blockade der Öl‑Route Bab al‑Mandab durch die Huthi‑Miliz – mit umgedrehten Supertankern, höheren Transportkosten und steigenden Versicherungsprämien – steigen die Risikoaufschläge im Öltransport deutlich.
Das Gewinnziel von 6,3 Mrd wird selbst bei vorsichtigen Annahmen erreicht bis übertroffen, die sich dem Großschadenverlauf anpassende Bewegung in Preis und Umsatz war lange klar und drückt die Gewinnperspektive nicht. An der Börse war wer überrascht, wo haben die Überraschten vorher gelebt?
Da kommen Nachkaufkurse 🤑