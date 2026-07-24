Digital Realty Trust Aktie bestätigt den positiven Trend - +9,35 % - 24.07.2026

Die Digital Realty Trust Aktie konnte bisher um +9,35 % auf 176,85€ zulegen. Das sind +15,13 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Digital Realty Trust Aktie. Nach einem Plus von +3,39 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 176,85€, mit einem Plus von +9,35 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Digital Realty Trust ist ein globaler Reit für Rechenzentren, bietet Colocation, Interconnection und Cloud-nahe Infrastruktur. Starke Präsenz in Nordamerika, Europa, Asien. Wichtige Konkurrenten: Equinix, CyrusOne, NTT, CoreSite. Stärken: großes globales Netzwerk, Hyperscaler-Kunden, Skaleneffekte, Kombination aus Colocation und Konnektivitätslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Digital Realty Trust einen Gewinn von +2,46 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,41 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +34,81 % gewonnen.

Während Digital Realty Trust heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,09 %.

Digital Realty Trust Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,25 % 1 Monat +3,41 % 3 Monate +2,46 % 1 Jahr +16,93 %

Informationen zur Digital Realty Trust Aktie

Stand: 24.07.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 370 Mio. Digital Realty Trust Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,10 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Equinix, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,67 %.

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Ob die Digital Realty Trust Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Digital Realty Trust Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.