Börsen Start Update
Börsenstart USA - 24.07. - US Tech 100 schwach -0,85 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 51.816,40 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.
Top-Werte: Verizon Communications +2,22 %, Salesforce +2,18 %, Apple +2,03 %, IBM +2,01 %, Travelers Companies +1,90 %
Flop-Werte: American Express -6,40 %, NVIDIA -1,28 %, Goldman Sachs Group -0,82 %, Amazon -0,62 %, Chevron Corporation -0,12 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:28) bei 28.208,09 PKT und fällt um -0,85 %.
Top-Werte: T-Mobile US +4,02 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,40 %, Workday (A) +3,09 %, Intuit +3,05 %, Adobe +3,02 %
Flop-Werte: Intel -12,26 %, Nebius Group Registered (A) -8,98 %, SanDisk Corporation -8,42 %, CoreWeave Registered (A) -8,35 %, Arm Holdings -7,91 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:29) bei 7.401,30 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: Digital Realty Trust +9,35 %, SLB +7,77 %, Equinix +5,90 %, Verisign +5,89 %, Leidos Holdings +5,62 %
Flop-Werte: Intel -12,26 %, SanDisk Corporation -8,42 %, Coherent -7,78 %, C.H.Robinson Worldwide -6,84 %, American Express -6,40 %
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