Greg Abel schlägt zu
Berkshire kauft ein und wird viertgrößter Hausbauer in den USA
Man wartet immer noch ein wenig auf die neue Strategie von Berkshire. Eine neue Richtung hatte der neue CEO Abel bereits mit dem Kauf von Alphabet-Aktien angedeutet. Jetzt wird ein bestehendes Geschäftsfeld gestärkt.
- Abel signalisiert Tech- und KI-Interesse durch Kauf
- Übernahme Taylor Morrison stärkt US-Hausbaumarkt
- Fusion mit Clayton macht Berkshire zum Viertgrößten
- Report: Achtung, Korrektur!
Mit dem Kauf von Alphabet-Aktien hat Abel nicht gänzlich neues Terrain betreten. Aber es war ein erstes Ausrufezeichen: Tech und KI werden nicht mehr links liegen gelassen. Zudem hat Warren Buffett es jahrelang bereut, nicht schon früher die Anteilsscheine des Smartphone-Herstellers Apple erstanden zu haben.
Mit dem aktuellen Kauf stärkt Abel bereits bestehende Positionen, nämlich die im US-Häusermarkt. Berkshire Hathaway hat die Übernahme von Taylor Morrison für 72,50 US-Dollar pro Stammaktie in bar abgeschlossen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Berkshire und Taylor Morrison waren sich bereits Ende Mai einig, jetzt ist der Deal nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen in trockenen Tüchern.
Die Übernahme entspricht einem Eigenkapitalwert von insgesamt 6,8 Milliarden US-Dollar für Taylor Morrison und einem Unternehmenswert von insgesamt rund 8,5 Milliarden US-Dollar.
Bereits 2003 übernahm Berkshire Clayton Homes für rund 1,7 Milliarden US-Dollar, den damals größten Hersteller von Fertighäusern in den USA.
Mit dem ausgebauten Hausbaugeschäft will Berkshire künftig nahezu alle Kundengruppen bedienen, von Mietern und Erstkäufern über Familien, die in größere oder hochwertigere Häuser umziehen, bis hin zum Markt für Luxus- und Ferienimmobilien.
Taylor Morrison und Clayton Properties Group haben zusammen im Jahr 2025 fast 23.000 Hausverkäufe in Massivbauweise realisiert, sind in 21 Bundesstaaten und 52 Wohnungsmärkten aktiv und betreuen landesweit über 700 Wohnanlagen, damit positioniert sich das fusionierte Unternehmen als viertgrößter Hausbaukonzern der USA.
Damit steigt Berkshire in eine neue Liga auf. Greg Abel zeigt sich überaus zufrieden.
"Dieser erstklassige nationale Hausbauunternehmer wird unsere Vision eines einheitlichen, vor Ort errichteten Hausbaubetriebs vorantreiben", sagt der CEO.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion