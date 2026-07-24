DZ BANK stuft INTEL CORP auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel nach Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 105 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Chipkonzern habe hervorragend abgeschnitten und komme auf allen Ebenen voran, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die positive Entwicklung spiegele sich jedoch bereits in einer sehr hohen Bewertung der Aktien wider./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:04 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 86,01EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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