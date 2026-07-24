Bund fördert digitale Zugtechnik mit 1,7 Milliarden Euro

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesverkehrsministerium stellt für die Ausstattung von Zügen mit digitaler Technik für das sogenannte Zugleitsystem ETCS bis 2030 rund 1,7 Milliarden Euro zur Verfügung. "Darüber hinaus fördert der Bund die Ausrüstung der Fahrzeuge im Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) mit rund 482 Millionen Euro", teilte das BMV mit.

ETCS steht für "European Train Controll System" (europäisches Zugkontrollsystem) und ist die zentrale Technik für die Digitalisierung der Schieneninfrastruktur in Deutschland. Zugabstände werden damit digital gesteuert, es entsteht mehr Kapazität auf einzelnen Strecken. Optische Signalanlagen sind dann nicht mehr notwendig.