DZ BANK stuft SAP SE auf 'Verkaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAP von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Trotz plangemäßer Cloudumsätze im Rahmen des Konsens belasteten anorganische Effekte die operative Marge, was zu einer leichten Senkung des Ergebnisausblicks 2026 führe, schrieb Armin Kremser am Freitag nach dem Quartalsbericht des Softwareherstellers./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,85 % und einem Kurs von 137,8EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: negativ
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