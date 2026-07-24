DZ BANK stuft SAP SE auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von SAP von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Trotz plangemäßer Cloudumsätze im Rahmen des Konsens belasteten anorganische Effekte die operative Marge, was zu einer leichten Senkung des Ergebnisausblicks 2026 führe, schrieb Armin Kremser am Freitag nach dem Quartalsbericht des Softwareherstellers./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,85 % und einem Kurs von 137,8EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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