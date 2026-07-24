Aktien mit extremer Performance im DAX am 24.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu SAP gemischt bis vorsichtig-bärisch. Beitrag 1 sieht Abwärtstrend, technische Gegenbewegung möglich. Positive Signale: starkes Cloud-Backlog-Wachstum (Q2) und Euro-Kundenbasis. Belastend: Bear-Markt, BoFA-Kursziel-Senkung. Insgesamt vorsichtig bis getrübte Stimmung, kurzfristig aber Erholung möglich. 14-Tages-Verlauf nicht konkret genannt.