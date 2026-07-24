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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment: Cloud-Wachstum treibt Fundamentaldaten; H1-Umsatz +12% auf 103,2 Mio. €, EBIT-Marge 35%, Guidance 2026: 210–215 Mio.€, Marge ≥34%. 14-Tage-Kursband: 68–140€. Nagarro-Übernahme als möglicher Treiber. Langfristig attraktiv, kurzfristig durch KI-Sorgen belastet.

    SAP
    Tagesperformance: +5,40 %
    Platz 2
    Performance 1M: -3,26 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu SAP gemischt bis vorsichtig-bärisch. Beitrag 1 sieht Abwärtstrend, technische Gegenbewegung möglich. Positive Signale: starkes Cloud-Backlog-Wachstum (Q2) und Euro-Kundenbasis. Belastend: Bear-Markt, BoFA-Kursziel-Senkung. Insgesamt vorsichtig bis getrübte Stimmung, kurzfristig aber Erholung möglich. 14-Tages-Verlauf nicht konkret genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    Verbio
    Tagesperformance: -5,03 %
    Platz 3
    Performance 1M: +12,12 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Zusammenfassung des aktuellen Anleger-Sentiments zu Verbio im wallstreetONLINE-Forum: Gemischt, überwiegend vorsichtig negativ. Kritikpunkte: Verbio könnte durch Neste-Dynamik mitgezogen werden; Börsenreaktionen vor den Zahlen (Mitte Sep) möglich negativ. Einige Nutzer wünschen Unabhängigkeit der Aktie vom Ölpreis; andere hoffen auf positive Prognose-Spannen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verbio eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +4,27 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,37 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,27 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -3,22 %
    Platz 5
    Performance 1M: -18,20 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,22 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Infineon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig Abverkauf nach der Rallye von ca. 38€ (Ende März) auf Spitzen um 88,83€. Fundamentale Daten bleiben robust; Chip-KI-Zyklus bleibt Thema. Kursziele schwanken: 60–120€ oder Nachkäufe bei 30–40€ (Nachkäufe). Skepsis gegenüber Übertreibungen, dennoch langfristiges Potenzial gesehen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht eindeutig beziffert.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,03 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu TeamViewer: Die ServiceNow-Partnerschaft wird als Türöffner zum Großkundenmarkt gesehen und könnte Umsatzwachstum beschleunigen. Einige rechnen mit Q2-Umsatzstagnation und leicht fallendem EBITDA; andere hoffen auf Kursimpulse. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig beziffert; kurzfristig bleibt Unsicherheit über die Richtung bestehen.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: +2,81 %
    Platz 7
    Performance 1M: -1,52 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,81 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -2,74 %
    Platz 8
    Performance 1M: -17,68 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,74 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: +2,65 %
    Platz 9
    Performance 1M: -1,13 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,65 %.

    CANCOM SE
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 10
    Performance 1M: -1,28 %
    Chart CANCOM SE
    ISIN: DE0005419105
    WKN: 541910
    Die CANCOM SE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 11
    Performance 1M: +9,28 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +2,06 %
    Platz 12
    Performance 1M: +13,10 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,06 %.

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