Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,40 %
Performance 1M: -3,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,03 %
Performance 1M: +12,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,27 %
Performance 1M: -0,37 %
Tagesperformance: -3,22 %
Performance 1M: -18,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,98 %
Performance 1M: +9,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,81 %
Performance 1M: -1,52 %
Tagesperformance: -2,74 %
Performance 1M: -17,68 %
Tagesperformance: +2,65 %
Performance 1M: -1,13 %
Tagesperformance: +2,38 %
Performance 1M: -1,28 %
Tagesperformance: -2,10 %
Performance 1M: +9,28 %
Tagesperformance: +2,06 %
Performance 1M: +13,10 %