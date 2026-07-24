🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Kampf der Abnehm-Giganten

    649 Aufrufe 649 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo Nordisk zieht im Werbestreit mit Eli Lilly vor Gericht

    Novo Nordisk hat am Freitag beantragt, dass ein US-Gericht die Werbekampagnen von Eli Lilly für die Abnehmspritze Zepbound und das Diabetesmittel Mounjaro per einstweiliger Verfügung sofort stoppt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk beantragt Stopp der Lilly-Werbung
    • Novo wirft Lilly irreführende Dosierungsvergleiche vor
    • US-Markt über 100 Mrd USD, Lilly führt Markt an
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Kampf der Abnehm-Giganten - Novo Nordisk zieht im Werbestreit mit Eli Lilly vor Gericht
    Foto: Sascha Lotz/dpa

    Der dänische Pharmariese will damit Fakten schaffen, bevor der eigentliche Rechtsstreit zwischen den beiden Konzernen weiter voranschreitet.

    Bereits am Dienstag hatte Novo Nordisk beim US-Bezirksgericht in New Jersey Klage eingereicht und Eli Lilly vorgeworfen, gegen Gesetze zu irreführender Werbung und unlauterem Wettbewerb zu verstoßen. Konkret wirft Novo dem amerikanischen Rivalen vor, in seinen Kampagnen die höchsten zugelassenen Dosierungen von Zepbound und Mounjaro mit niedrigeren Dosierungen von Wegovy und Ozempic verglichen zu haben, während neuere und höher dosierte Versionen der Novo-Präparate schlicht unerwähnt blieben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo Nordisk!
    Long
    300,38€
    Basispreis
    3,65
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    338,70€
    Basispreis
    2,88
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eli Lilly

    +1,27 %
    +3,68 %
    +7,45 %
    +33,14 %
    +54,38 %
    +150,91 %
    +405,46 %
    +1.311,91 %
    +6.807,16 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560
    Eli Lilly direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Novo hält dagegen: Die neue 7,2-Milligramm-Dosis von Wegovy, die die US-Arzneimittelbehörde FDA im März genehmigt hatte, helfe Patienten im Schnitt, 21 Kilogramm abzunehmen; bei einem Drittel der Teilnehmer in einer Studie seien es sogar rund 28 Kilogramm gewesen. Durch die selektive Darstellung in Lillys Werbung entsteht aus Novos Sicht der falsche Eindruck, die Lilly-Präparate seien generell wirksamer.

    Bevor Novo die Klage einreichte, hatte der Konzern Lilly im April bereits eine Unterlassungsaufforderung geschickt. Als die umstrittenen Anzeigen nicht vom Markt genommen wurden, folgte die Klage. Lilly hat jegliches Fehlverhalten bestritten und angekündigt, sich entschieden zur Wehr zu setzen. Der Konzern verwies darauf, dass ein direkter klinischer Vergleich beider Produkte die verlässlichste Grundlage für Vergleiche darstelle.

    Der Hintergrund des Streits ist ein lukrativer Wachstumsmarkt: Analysten taxieren das Volumen des US-Marktes für Abnehm- und Diabetesmedikamente auf mehr als 100 Milliarden Dollar bis Ende dieses Jahrzehnts. Lilly hat dabei zuletzt die Marktführerschaft in dieser Kategorie übernommen, obwohl Novo Nordisk mit Wegovy früher auf den Markt kam. Lillys Zepbound-Kampagne soll laut Novo seit ihrem Start Ende April bereits 700 Millionen Werbeeinblendungen erreicht haben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,16, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kampf der Abnehm-Giganten Novo Nordisk zieht im Werbestreit mit Eli Lilly vor Gericht Novo Nordisk hat am Freitag beantragt, dass ein US-Gericht die Werbekampagnen von Eli Lilly für die Abnehmspritze Zepbound und das Diabetesmittel Mounjaro per einstweiliger Verfügung sofort stoppt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     