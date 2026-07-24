Novo Nordisk zieht im Werbestreit mit Eli Lilly vor Gericht

Bereits am Dienstag hatte Novo Nordisk beim US-Bezirksgericht in New Jersey Klage eingereicht und Eli Lilly vorgeworfen, gegen Gesetze zu irreführender Werbung und unlauterem Wettbewerb zu verstoßen. Konkret wirft Novo dem amerikanischen Rivalen vor, in seinen Kampagnen die höchsten zugelassenen Dosierungen von Zepbound und Mounjaro mit niedrigeren Dosierungen von Wegovy und Ozempic verglichen zu haben, während neuere und höher dosierte Versionen der Novo-Präparate schlicht unerwähnt blieben.

Der dänische Pharmariese will damit Fakten schaffen, bevor der eigentliche Rechtsstreit zwischen den beiden Konzernen weiter voranschreitet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Novo hält dagegen: Die neue 7,2-Milligramm-Dosis von Wegovy, die die US-Arzneimittelbehörde FDA im März genehmigt hatte, helfe Patienten im Schnitt, 21 Kilogramm abzunehmen; bei einem Drittel der Teilnehmer in einer Studie seien es sogar rund 28 Kilogramm gewesen. Durch die selektive Darstellung in Lillys Werbung entsteht aus Novos Sicht der falsche Eindruck, die Lilly-Präparate seien generell wirksamer.

Bevor Novo die Klage einreichte, hatte der Konzern Lilly im April bereits eine Unterlassungsaufforderung geschickt. Als die umstrittenen Anzeigen nicht vom Markt genommen wurden, folgte die Klage. Lilly hat jegliches Fehlverhalten bestritten und angekündigt, sich entschieden zur Wehr zu setzen. Der Konzern verwies darauf, dass ein direkter klinischer Vergleich beider Produkte die verlässlichste Grundlage für Vergleiche darstelle.

Der Hintergrund des Streits ist ein lukrativer Wachstumsmarkt: Analysten taxieren das Volumen des US-Marktes für Abnehm- und Diabetesmedikamente auf mehr als 100 Milliarden Dollar bis Ende dieses Jahrzehnts. Lilly hat dabei zuletzt die Marktführerschaft in dieser Kategorie übernommen, obwohl Novo Nordisk mit Wegovy früher auf den Markt kam. Lillys Zepbound-Kampagne soll laut Novo seit ihrem Start Ende April bereits 700 Millionen Werbeeinblendungen erreicht haben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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