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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 24.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 24.07.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,63 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu SAP gemischt bis vorsichtig-bärisch. Beitrag 1 sieht Abwärtstrend, technische Gegenbewegung möglich. Positive Signale: starkes Cloud-Backlog-Wachstum (Q2) und Euro-Kundenbasis. Belastend: Bear-Markt, BoFA-Kursziel-Senkung. Insgesamt vorsichtig bis getrübte Stimmung, kurzfristig aber Erholung möglich. 14-Tages-Verlauf nicht konkret genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -3,30 %
    Platz 2
    Performance 1M: +1,06 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,30 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu ASML: Höhere Jahresziele (2027/2028) nach starken Zahlen; dennoch Diskussion über Prüfung der 2030-Ziele laut PLATOW. Kurs zuletzt volatil; LYNX-Chart deutet auf Vorsicht. Bonus-/Mitarbeiterbindungen werden teilweise als unterstützend gesehen. 14-Tage-Veränderung: nicht angegeben.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -3,14 %
    Platz 3
    Performance 1M: -18,20 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Infineon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig Abverkauf nach der Rallye von ca. 38€ (Ende März) auf Spitzen um 88,83€. Fundamentale Daten bleiben robust; Chip-KI-Zyklus bleibt Thema. Kursziele schwanken: 60–120€ oder Nachkäufe bei 30–40€ (Nachkäufe). Skepsis gegenüber Übertreibungen, dennoch langfristiges Potenzial gesehen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht eindeutig beziffert.

    Wolters Kluwer
    Tagesperformance: +2,80 %
    Platz 4
    Performance 1M: +5,07 %
    Chart Wolters Kluwer
    ISIN: NL0000395903
    WKN: A0J2R1
    Die Wolters Kluwer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,80 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 5
    Performance 1M: -7,02 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu VW Vz gemischt bis skeptisch. Positiv: ADAC/TÜV-Werte (Golf, E‑Tron) und das weltweite VW-Händlernetz, das Polestar gegenübersteht. Negativ: Verarbeitungsmängel/Softwareprobleme beim E‑Tron; Transformationsrisiken. China-Konkurrenz (BYD/Polestar) drückt Preise. Einige sehen VW gegenüber BYD vorn, andere bleiben skeptisch. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht quantifiziert in den Beiträgen.

    Banco Santander
    Tagesperformance: +2,14 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,05 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,14 %.

    DANONE
    Tagesperformance: +2,13 %
    Platz 7
    Performance 1M: +0,91 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,13 %.

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