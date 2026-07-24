Miivo bringt kostengünstiges, vollautomatisiertes KI-Customer-Insights-Tool für Klein- und Mittelbetriebe auf den Markt

Vancouver, British Columbia – (24. Juli 2026) / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) („Miivo“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Einführung seines neuen Customer-Insights-Tools bekannt zu geben. Es handelt sich dabei um ein neues, eigenständiges Self-Service-Produkt, das es Klein- und Mittelbetrieben ermöglicht, die Zufriedenheit ihrer Kunden zu überwachen und die eigene Online-Imagepflege auf Google Reviews, Instagram und Reddit mit Hilfe künstlicher Intelligenz einfacher zu gestalten.

Miivos Customer-Insights-Lösung ist ein kostengünstiges Tool, mit dem Unternehmen weniger Zeit für das Tracking und die Beantwortung von Rückmeldungen der Kunden aufwenden müssen. Miivos KI-Tool analysiert Rezensionstrends und Stimmungsmuster und gibt Unternehmen in der Folge konkrete, datengestützte Empfehlungen an die Hand, mit denen sie die Kundenerfahrung und damit auch die Kundenbindung verbessern können. Die Nutzer können Rezensionen und Äußerungen in Echtzeit auf allen unterstützten Plattformen verfolgen und mit markenbezogenen und von der KI vorgefertigten Antworten darauf reagieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung oder generischer Antworten. Für das Produkt werden weder Onboarding-Unterstützung noch externe Tools benötigt und es kann als eigenständiges Angebot aus dem Miivo-Produktsortiment ausgewählt werden.

Das Produkt finden Sie unter https://www.miivo.ai/reputation-management.

Alexander Damouni, Chief Executive Officer von Miivo, erklärt: „Es freut uns, dass wir den Unternehmen unser vollautomatisiertes KI-Customer-Insights-Tool äußerst kostengünstig anbieten können. Wie sich Kunden online über Ihr Geschäft äußern, hat Einfluss darauf, wie neue Kunden Sie finden und mit welcher Einstellung diese in Ihr Geschäft kommen. Wir von Miivo haben dieses Customer-Insights-Tool entwickelt, um es für Unternehmen einfach zu gestalten, bei diesen Gesprächen immer die Kontrolle zu behalten und auf eine Art und Weise zu reagieren, die der eigenen Marke tatsächlich gerecht wird – ohne dass daraus ein weiterer Vollzeitjob erwächst.“