Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 24.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -8,11 %
Tagesperformance: -8,11 %
Platz 1
Performance 1M: -30,38 %
Performance 1M: -30,38 %
Wienerberger
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 2
Performance 1M: -14,81 %
Performance 1M: -14,81 %
Andritz
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 3
Performance 1M: +0,63 %
Performance 1M: +0,63 %
STRABAG
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 4
Performance 1M: -6,99 %
Performance 1M: -6,99 %
PORR
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 5
Performance 1M: -17,98 %
Performance 1M: -17,98 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 6
Performance 1M: +6,64 %
Performance 1M: +6,64 %
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