ROUNDUP
Verizon setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt
- Umsatz Mobilfunk und Breitband stieg auf 23,4 Mrd
- Gesamtumsatz sank leicht auf 34,3 Mrd Dollar
- Bereinigtes Ebitda stieg auf 13,7 Mrd Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Beim Telekommunikationskonzern Verizon zeigt der laufende Umbau von Konzernchef Dan Schulman offenbar erste Früchte. So stieg der Umsatz im zweiten Quartal im Mobilfunk- und Breitbandgeschäft um 2,8 Prozent auf insgesamt rund 23,4 Milliarden US-Dollar (20,6 Mrd Euro), wie das US-Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als erwartet, Analysten hatten nur mit 19,5 Milliarden gerechnet. Die Aktie gewann im frühen US-Handel drei Prozent.
Der Gesamtumsatz sank dagegen leicht um 0,7 Prozent auf 34,3 Milliarden Dollar und fiel etwas schwächer aus als angenommen. Das lag Verizon zufolge daran, dass Kunden ihre Mobiltelefone inzwischen länger behalten und es so weniger Hardware-Upgrades gibt.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 7,2 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar und erreichte damit einen Höchstwert. Unter dem Strich sank der Gewinn zwar um 23 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie legte hingegen um 6,6 Prozent auf 1,30 Dollar und fiel ebenfalls besser aus als erwartet.
Verizon hob seine Prognosen für das Gesamtjahr bei einigen Kennzahlen an, darunter für den bereinigte Gewinn und den Mittelzufluss. Das Unternehmen rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn von 4,99 bis 5,04 Dollar pro Aktie, nachdem im April noch ein Wert von bis zu 4,99 US-Dollar in Aussicht gestellt worden war.
Das Wachstum von Verizon war in den letzten Jahren ins Stocken geraten. Das Unternehmen verlor Marktanteile im Mobilfunkgeschäft an Konkurrenten wie T-Mobile US . Mit einer Vereinfachung des Angebots und einer stärkeren Kundenorientierung wie etwa ein neues Treueprogramm will Schulman das Ruder herumreißen. Im zweiten Quartal verzeichnete Verizon einen Nettozuwachs von 184.000 Mobilfunkverträgen./nas/mis/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 39,64 auf Tradegate (24. Juli 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um -11,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,40 %.
Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 169,73 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 259,25USD. Von den letzten 8 Analysten der T-Mobile US Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +40,27 %/+91,28 % bedeutet.
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Vollkommen richtig erkannt. Ich meine sonst predigen viele ja immer von "Nachhaltigkeit". Die Frage ist wie nachhaltig es ist, wenn man die tonnenschwere Satelitten alle 5 Jahre austauschen muss. Viele der bereits verlegten Kabel- / Glasfasernetze dürften dahingehend wesentlich nachhaltiger sein. Noch dazu hat die ins "All" zu befördernde physikalische Masse und Anzahl der Satelliten auch zugelegt, was steigende Kosten und einen immer größeren technischen Aufwand diese ins All zu befördern nach sich zieht. Nicht zu vergessen der "Weltraumschrott" der dort herumfliegt, wenn er nicht verglüht oder durch die Erdanziehung automatisch bzw. kontrolliert zum Absturz gebracht wird. Vermutlich dient das Space X aber auch als "Quersubvention", um Aufträge innerhalb des Konzern zu generieren. Es müssen dann bessere, leistungsfähigere Trägersysteme entwickelt werden, welche mehrere dieser "verbesserten" Satelliten ins All transportieren können. Das ist ja eigentlich deren klassisches "Geschäftsmodell".
- Das Funkzellen-Problem: Ein Satellit wirft einen begrenzten Funkstrahl (Beam) auf die Erde. Befinden sich in diesem Strahl zu viele Nutzer gleichzeitig, bricht die verfügbare Bandbreite pro Kopf drastisch ein. Aktuelle Daten der Fachwelt: Unabhängige Netzwerkanalysen (u. a. von The X-Lab) zeigen, dass Starlinks Kapazitätsgrenzen in Ballungsräumen extrem früh erreicht werden. Während in ländlichen Regionen hohe Geschwindigkeiten erzielt werden, fallen die Raten in dicht besiedelten Gebieten bei hoher Last massiv ab.
- Übergabe-Problem (Handover): Da sich LEO-Satelliten mit enormer Geschwindigkeit über den Himmel bewegen, muss die Verbindung alle paar Minuten nahtlos an den nächsten Satelliten übergeben werden. Das erfordert hochkomplexe Phased-Array-Antennen und inter-satellitäre Laser Links (ISLs). Es funktioniert technisch gut, skaliert aber nicht unbegrenzt für Millionen gleichzeitiger Power-User in einer Metropole.
- Fixed Wireless Access (5G/6G FWA) Die Spektrum-Knappheit: FWA (genutzt von US-Anbietern wie Verizon und T-Mobile) wildert erfolgreich im klassischen Kabelmarkt und sorgt dort aktuell für Kundenschwund. Fachleute betonen jedoch, dass dies eine "Überschusskapazitäts-Strategie" ist. (Fitch Ratings)
- Der Mobilfunk-Vorrang: Mobilfunkmasten leiten Datenströme primär an mobile Smartphones weiter. FWA nutzt lediglich die ungenutzten Reste dieser Funkzellen für das stationäre Heim-Internet. Sobald eine Funkzelle durch mobile Nutzer ausgelastet ist, wird FWA gedrosselt. Ein massenhafter Ersatz von städtischen Kabelnetzen durch Funkzellen führt unweigerlich zum Kollaps der Zelle. d1e00ek4ebabms.cloudf… +1
2. Die Kostenstruktur: Abgeschriebene Netze vs. Weltraum Wartung Wirtschaftlich haben Sie einen entscheidenden Punkt genannt: die Investitionskosten (CapEx) und die Betriebskosten (OpEx).
- Kriterium Kabelnetzbetreiber (Comcast / Charter) Satelliten-Internet (SpaceX Starlink) Infrastruktur-Status Wirtschaftlich weitgehend abgeschrieben. Das Kupfer-/Koax- und Glasfasernetz liegt im Boden. Permanenter Erneuerungszyklus. Satelliten haben im LEO eine Lebensdauer von nur ca. 5 Jahren. Erweiterungskosten Gering. Upgrades auf moderne Standards (z. B. DOCSIS 4.0) kosten im Vergleich zum Tiefbau wenig.
- Space X: Extrem hoch. Es müssen kontinuierlich neue, schwere Satelliten (Gen2/Gen3) ins All geschossen werden. Wartung & Risiko Physische Schäden (z. B. Baustellen) sind lokal begrenzt und günstig zu reparieren. Wartung im All unmöglich. Defekte Geräte verglühen; das Müllrisiko (Kessler-Syndrom) steigt stetig. Skaleneffekte Je mehr Kunden in einer Straße wohnen, desto profitabler wird der physische Anschluss. Je mehr Kunden in einer Zone (z. B. New York), desto schlechter wird der Dienst für alle.
3. Realistisches Zukunftsszenario der Marktverteilung Die Telekommunikationsbranche sieht langfristig kein "Entweder-Oder", sondern eine Koexistenz und komplementäre Aufteilung des Marktes:
- Städtische Ballungsräume (Dichte Besiedlung): Hier bleiben Glasfaser (FTTH) und Kabel (Coax) absolut dominant. Keine andere Technologie liefert stabil Gigabit-Raten im Up- und Download mit Latenzen im einstelligen Millisekundenbereich für Millionen Menschen gleichzeitig.
- Vorstädte / Suburbia: Hier tobt der Hauptkampf. FWA fängt unzufriedene Kabelkunden ab, die günstige Preise suchen. Kabelanbieter reagieren mit aggressiven Rabatten und Bündelangeboten (Internet + Mobilfunk), um FWA in Schach zu halten. Reuters +3
- Ländliche Räume, Maritim, Luftfahrt & Militär: Dies ist die unangefochtene Kernnische von Satelliten-Internet. Wo kein Kabel liegt, ist Starlink ein Segen. SpaceX expandiert zudem massiv in den B2B Bereich (Frachtschiffe, Airlines) und das Militär, wo enorme Margen erzielt werden. Medium·Mahmood Rohani +4 Direkt-to-Cell (Mobiltelefonie via Satellit): SpaceX und Konkurrenten (wie AST SpaceMobile) bauen die direkte Satelliten-Verbindung zu normalen Smartphones aus. Dies dient jedoch nicht dem Streamen von 4K-Videos, sondern als Sicherheitsnetz für SMS, Notrufe und minimale Datenraten in Funklöchern. satnews.com +3
- SpaceX hat die Spezifikationen für die dritte Generation (V3) vorgelegt, deren flächendeckender Start für Ende 2026 geplant ist: Massiver Bandbreiten-Sprung: Ein einzelner V3-Satellit liefert über 1.000 Gbit/s (1 Terabit/s) Downlink-Kapazität. Zum Vergleich: Die aktuellen V2 Mini-Satelliten schaffen rund 96 Gbit/s. Das ist eine Steigerung um den Faktor 10 pro Satellit. Niedrigere Umlaufbahn: Die V3-Flotte soll teils auf nur noch 350 km Höhe fliegen (statt bisher 550 km). Das halbiert die Latenz (Ping) rein physikalisch auf unter 5 Millisekunden, was Glasfaser-Niveau entspricht. BASEN…
- Warum das das Problem in Städten trotzdem nicht löst: Obwohl 1.000 Gbit/s pro Satellit nach viel klingen, bleibt das Grundproblem des Shared Mediums bestehen. Wenn ein V3-Satellit über einer Metropole wie New York, Berlin oder Tokio steht, teilen sich immer noch Hunderttausende Menschen diesen einen Terabit. BASEN…
- Für ein paar Tausend Nutzer in einem ländlichen Landkreis bedeutet V3 echten Gigabit-Speed. Für eine dicht besiedelte Stadt reicht diese Kapazität hinten und vorne nicht, um das Kabelnetz zu ersetzen. Ein Upgrade der Kapazität um den Faktor 10 ändert nichts an der geometrischen Limitierung des Funkstrahls (Beams) auf der Erde.
2. Der Direct-to-Cell (D2D) Markt:
- Ein gewaltiges Missverständnis Der Seeking-Alpha-Post erwähnt, dass V3 den D2D-Markt (Direktverbindung zum Smartphone) öffnet. Viele Kleinanleger glauben fälschlicherweise, dass man bald mit dem iPhone via Satellit YouTube in 4K streamen kann. Das ist technisch unmöglich. Facebook·Space FrontPage Die Mobilfunk-Partnerschaften: SpaceX nutzt für D2D kein eigenes, neues Frequenzspektrum, sondern "mietet" bestehende LTE-Frequenzen von Partnern wie T-Mobile US. Das Smartphone bucht sich im Grunde per Satelliten-Roaming ein. spacenexus.us +1
- Die Bandbreiten-Realität bei D2D: Der Dienst startete Ende 2025 mit reinem SMS-Versand. Für 2026/2027 sind Sprache und minimale Datenraten geplant. Die Bandbreite reicht aus, um Textnachrichten zu schreiben oder im Notfall zu telefonieren, wenn man im Wald oder in der Wüste steht. Sie ist niemals als Konkurrenz für das städtische 5G-Netz oder gar das Festnetz gedacht, sondern dient als reines Sicherheitsnetz für Funklöcher. RCR Wireless Ne… +3
3. Die gigantische "Austausch-Falle" und das Starship Risiko Hier liegt Ihr stärkstes wirtschaftliches Argument:
- Ein LEO-Satellit ist kein langlebiges Gut. Kurze Lebensdauer: Satelliten im niedrigen Erdorbit (besonders auf 350 km) verglühen aufgrund der Restatmosphäre nach spätestens 5 Jahren automatisch. Das bedeutet: Starlink befindet sich in einem permanenten, unendlichen Austauschprozess. SpaceX repariert nichts im All – sie müssen die Flotte alle 5 Jahre komplett neu hochschießen. Die Falcon 9 ist zu klein: Die V3-Satelliten sind so riesig und schwer, dass sie nicht mehr in eine Falcon-9-Rakete passen. Das gesamte V3-Modell (und damit die Wirtschaftlichkeit von Starlink) hängt zu 100 % an SpaceX Starship. Nur wenn das Starship wie geplant im Wochentakt billig fliegt, rechnet sich dieser gigantische CapEx-Aufwand. Instagram·Steven Mark … +4
Fazit für Ihre Investment-These Die V3-Satelliten sind ein technologischer Triumph und werden Starlinks Vormachtstellung im ländlichen Raum, im Militär und in der Luftfahrt zementieren. Sie machen den Dienst jedoch nicht zu einem Bedrohungsszenario für die städtischen Kabel- und Glasefasernetze. Die Kosten für den permanenten Austausch der Satellitenflotte sind astronomisch hoch im Vergleich zu einem Kabel- oder Glasfasernetz, das einmal im Boden liegt und dort jahrzehntelang fast kostenlos betrieben werden kann. Das Hype Narrativ der Foren ignoriert schlichtweg die Abschreibungszyklen der Raumfahrt
https://www.zacks.com/stock/news/2949667/verizon-stock-underperforms-industry-in-a-year-buy-sell-or-hold
Verizon treibt das Wachstum voran, indem es Wireless und Breitband bündelt, um die Kundenbindung und den Cross-Selling zu steigern.
Verizon fügte im ersten Quartal 2026 341.000 Breitbandkunden hinzu, da Frontier seine Glasfaser-Fußabdrücke ausbaut.
Verizon sieht sich mit Wettbewerbsdruck und Ausführungsherausforderungen konfrontiert, die die kurzfristige Leistung belasten könnten.
Neben dem Aufstieg von Google in den DOW geistern bei den Amerikanern zur Zeit wieder verstärkt einige Narrative in vielen Foren herum, beispielsweise über Space X / Starlink.