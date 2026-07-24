Vollkommen richtig erkannt. Ich meine sonst predigen viele ja immer von "Nachhaltigkeit". Die Frage ist wie nachhaltig es ist, wenn man die tonnenschwere Satelitten alle 5 Jahre austauschen muss. Viele der bereits verlegten Kabel- / Glasfasernetze dürften dahingehend wesentlich nachhaltiger sein. Noch dazu hat die ins "All" zu befördernde physikalische Masse und Anzahl der Satelliten auch zugelegt, was steigende Kosten und einen immer größeren technischen Aufwand diese ins All zu befördern nach sich zieht. Nicht zu vergessen der "Weltraumschrott" der dort herumfliegt, wenn er nicht verglüht oder durch die Erdanziehung automatisch bzw. kontrolliert zum Absturz gebracht wird. Vermutlich dient das Space X aber auch als "Quersubvention", um Aufträge innerhalb des Konzern zu generieren. Es müssen dann bessere, leistungsfähigere Trägersysteme entwickelt werden, welche mehrere dieser "verbesserten" Satelliten ins All transportieren können. Das ist ja eigentlich deren klassisches "Geschäftsmodell".





Ich befrage zu solchen Themen und Narrativen auch öfters gerne die LLMs, nicht weil ich denke, dass die "klüger" sind, sondern weil deren Zusammenfassung einfach weniger Schreibarbeit bedeutet und sie im Durchforsten vieler Foren des Internets(große Datenmengen) einfach schneller sind, wie wenn man das "zu Fuß" erledigt. Ich habe im Folgenden mal Gemini(Google) zu dem Narrativ einer Markt Disruption, zu den Kosten(ROI) sowie zu einer Prognose der künftigen Verteilung gefragt.





Antwort kursiv.





Ihre bescheidene Ansicht deckt sich exakt mit den physikalischen und ökonomischen Realitäten sowie der einhelligen Meinung von Telekommunikations-Fachleuten.





Das von Börsenforen oft skizzierte Bild, dass Satelliten-Internet (wie SpaceX Starlink) oder Fixed Wireless Access (FWA) die klassischen Kabel- und Glasfaseranbieter komplett verdrängen, ist ein klassisches Hype-Narrativ.





Hier ist die detaillierte technische und wirtschaftliche Aufschlüsselung der aktuellen Lage im Jahr 2026.





1. Technische Kapazitätsgrenzen: Der Flaschenhals im Äther Sowohl Satelliten-Internet als auch Mobilfunk teilen sich dasselbe fundamentale Problem: Shared Medium (Geteiltes Medium). Satelliten-Internet (LEO / Starlink)





Das Funkzellen-Problem: Ein Satellit wirft einen begrenzten Funkstrahl (Beam) auf die Erde. Befinden sich in diesem Strahl zu viele Nutzer gleichzeitig, bricht die verfügbare Bandbreite pro Kopf drastisch ein. Aktuelle Daten der Fachwelt: Unabhängige Netzwerkanalysen (u. a. von The X-Lab) zeigen, dass Starlinks Kapazitätsgrenzen in Ballungsräumen extrem früh erreicht werden. Während in ländlichen Regionen hohe Geschwindigkeiten erzielt werden, fallen die Raten in dicht besiedelten Gebieten bei hoher Last massiv ab. Übergabe-Problem (Handover): Da sich LEO-Satelliten mit enormer Geschwindigkeit über den Himmel bewegen, muss die Verbindung alle paar Minuten nahtlos an den nächsten Satelliten übergeben werden. Das erfordert hochkomplexe Phased-Array-Antennen und inter-satellitäre Laser Links (ISLs). Es funktioniert technisch gut, skaliert aber nicht unbegrenzt für Millionen gleichzeitiger Power-User in einer Metropole. Fixed Wireless Access (5G/6G FWA) Die Spektrum-Knappheit: FWA (genutzt von US-Anbietern wie Verizon und T-Mobile) wildert erfolgreich im klassischen Kabelmarkt und sorgt dort aktuell für Kundenschwund. Fachleute betonen jedoch, dass dies eine "Überschusskapazitäts-Strategie" ist. (Fitch Ratings) Der Mobilfunk-Vorrang: Mobilfunkmasten leiten Datenströme primär an mobile Smartphones weiter. FWA nutzt lediglich die ungenutzten Reste dieser Funkzellen für das stationäre Heim-Internet. Sobald eine Funkzelle durch mobile Nutzer ausgelastet ist, wird FWA gedrosselt. Ein massenhafter Ersatz von städtischen Kabelnetzen durch Funkzellen führt unweigerlich zum Kollaps der Zelle. d1e00ek4ebabms.cloudf… +1

2. Die Kostenstruktur: Abgeschriebene Netze vs. Weltraum Wartung Wirtschaftlich haben Sie einen entscheidenden Punkt genannt: die Investitionskosten (CapEx) und die Betriebskosten (OpEx).





Kriterium Kabelnetzbetreiber (Comcast / Charter) Satelliten-Internet (SpaceX Starlink) Infrastruktur-Status Wirtschaftlich weitgehend abgeschrieben. Das Kupfer-/Koax- und Glasfasernetz liegt im Boden. Permanenter Erneuerungszyklus. Satelliten haben im LEO eine Lebensdauer von nur ca. 5 Jahren. Erweiterungskosten Gering. Upgrades auf moderne Standards (z. B. DOCSIS 4.0) kosten im Vergleich zum Tiefbau wenig. Space X: Extrem hoch. Es müssen kontinuierlich neue, schwere Satelliten (Gen2/Gen3) ins All geschossen werden. Wartung & Risiko Physische Schäden (z. B. Baustellen) sind lokal begrenzt und günstig zu reparieren. Wartung im All unmöglich. Defekte Geräte verglühen; das Müllrisiko (Kessler-Syndrom) steigt stetig. Skaleneffekte Je mehr Kunden in einer Straße wohnen, desto profitabler wird der physische Anschluss. Je mehr Kunden in einer Zone (z. B. New York), desto schlechter wird der Dienst für alle.

3. Realistisches Zukunftsszenario der Marktverteilung Die Telekommunikationsbranche sieht langfristig kein "Entweder-Oder", sondern eine Koexistenz und komplementäre Aufteilung des Marktes:





Städtische Ballungsräume (Dichte Besiedlung): Hier bleiben Glasfaser (FTTH) und Kabel (Coax) absolut dominant. Keine andere Technologie liefert stabil Gigabit-Raten im Up- und Download mit Latenzen im einstelligen Millisekundenbereich für Millionen Menschen gleichzeitig. Vorstädte / Suburbia: Hier tobt der Hauptkampf. FWA fängt unzufriedene Kabelkunden ab, die günstige Preise suchen. Kabelanbieter reagieren mit aggressiven Rabatten und Bündelangeboten (Internet + Mobilfunk), um FWA in Schach zu halten. Reuters +3 Ländliche Räume, Maritim, Luftfahrt & Militär: Dies ist die unangefochtene Kernnische von Satelliten-Internet. Wo kein Kabel liegt, ist Starlink ein Segen. SpaceX expandiert zudem massiv in den B2B Bereich (Frachtschiffe, Airlines) und das Militär, wo enorme Margen erzielt werden. Medium·Mahmood Rohani +4 Direkt-to-Cell (Mobiltelefonie via Satellit): SpaceX und Konkurrenten (wie AST SpaceMobile) bauen die direkte Satelliten-Verbindung zu normalen Smartphones aus. Dies dient jedoch nicht dem Streamen von 4K-Videos, sondern als Sicherheitsnetz für SMS, Notrufe und minimale Datenraten in Funklöchern. satnews.com +3

Fazit Das Satelliten-Internet wird kein Massenprodukt für den urbanen Raum. Es ist eine hochprofitable, technisch faszinierende Spezial- und Ergänzungslösung für überall dort, wo Kabel unökonomisch sind. Die Platzhirsche wie Comcast oder Charter verlieren zwar kurzfristig Kunden an FWA-Funknetze, ihre Kerninfrastruktur im Boden bleibt aufgrund der physikalischen Überlegenheit von Kabel/Glasfaser langfristig jedoch unersetzbar.





Da man jetzt gerne auch gerne öfters die Stichworte "Starlink V3" und "D2D" liest, habe ich ein wenig recherchiert und auch nochmals bei Gemini nachgebohrt bzw. nachgefragt um auszuschließen, dass ich selbst einem "Narrativ" aufsitze. Auch meines Erachtens ändert der Faktor 10 in der Bandbreiterhöhung zwischen der V2 und V3 Generation, also von 96 GBit auf etwa 1000 GBit nichts am Kernproblem der Abdeckung in den Ballungsräumen. Hier nochmals die eloquentere Beschreibung durch die KI.





Antwort im Folgenden wieder kursiv:





Nein, die neuen V3-Satelliten von Starlink lösen das physikalische Problem der Flächenabdeckung in Ballungsräumen nicht, auch wenn das technologische Upgrade beeindruckend ist.





Ihre Skepsis bezüglich der Kosten, des immensen Aufwands für den Austausch und der grundlegenden Physik ist völlig berechtigt. BASEN…





Der Seeking-Alpha-Teilnehmer beschreibt die technologische Realität zwar richtig, zieht daraus aber oft den falschen Schluss für den Massenmarkt.





Hier ist die detaillierte technische und wirtschaftliche Einordnung der V3 Generation.





1. Was kann Starlink V3 wirklich? (Die harten Fakten) BASEN… +1 Starlink +2





SpaceX hat die Spezifikationen für die dritte Generation (V3) vorgelegt, deren flächendeckender Start für Ende 2026 geplant ist: Massiver Bandbreiten-Sprung: Ein einzelner V3-Satellit liefert über 1.000 Gbit/s (1 Terabit/s) Downlink-Kapazität. Zum Vergleich: Die aktuellen V2 Mini-Satelliten schaffen rund 96 Gbit/s. Das ist eine Steigerung um den Faktor 10 pro Satellit. Niedrigere Umlaufbahn: Die V3-Flotte soll teils auf nur noch 350 km Höhe fliegen (statt bisher 550 km). Das halbiert die Latenz (Ping) rein physikalisch auf unter 5 Millisekunden, was Glasfaser-Niveau entspricht. BASEN… Warum das das Problem in Städten trotzdem nicht löst: Obwohl 1.000 Gbit/s pro Satellit nach viel klingen, bleibt das Grundproblem des Shared Mediums bestehen. Wenn ein V3-Satellit über einer Metropole wie New York, Berlin oder Tokio steht, teilen sich immer noch Hunderttausende Menschen diesen einen Terabit. BASEN… Für ein paar Tausend Nutzer in einem ländlichen Landkreis bedeutet V3 echten Gigabit-Speed. Für eine dicht besiedelte Stadt reicht diese Kapazität hinten und vorne nicht, um das Kabelnetz zu ersetzen. Ein Upgrade der Kapazität um den Faktor 10 ändert nichts an der geometrischen Limitierung des Funkstrahls (Beams) auf der Erde.

2. Der Direct-to-Cell (D2D) Markt:

Ein gewaltiges Missverständnis Der Seeking-Alpha-Post erwähnt, dass V3 den D2D-Markt (Direktverbindung zum Smartphone) öffnet. Viele Kleinanleger glauben fälschlicherweise, dass man bald mit dem iPhone via Satellit YouTube in 4K streamen kann. Das ist technisch unmöglich. Facebook·Space FrontPage Die Mobilfunk-Partnerschaften: SpaceX nutzt für D2D kein eigenes, neues Frequenzspektrum, sondern "mietet" bestehende LTE-Frequenzen von Partnern wie T-Mobile US. Das Smartphone bucht sich im Grunde per Satelliten-Roaming ein. spacenexus.us +1 Die Bandbreiten-Realität bei D2D: Der Dienst startete Ende 2025 mit reinem SMS-Versand. Für 2026/2027 sind Sprache und minimale Datenraten geplant. Die Bandbreite reicht aus, um Textnachrichten zu schreiben oder im Notfall zu telefonieren, wenn man im Wald oder in der Wüste steht. Sie ist niemals als Konkurrenz für das städtische 5G-Netz oder gar das Festnetz gedacht, sondern dient als reines Sicherheitsnetz für Funklöcher. RCR Wireless Ne… +3

3. Die gigantische "Austausch-Falle" und das Starship Risiko Hier liegt Ihr stärkstes wirtschaftliches Argument:





Ein LEO-Satellit ist kein langlebiges Gut. Kurze Lebensdauer: Satelliten im niedrigen Erdorbit (besonders auf 350 km) verglühen aufgrund der Restatmosphäre nach spätestens 5 Jahren automatisch. Das bedeutet: Starlink befindet sich in einem permanenten, unendlichen Austauschprozess. SpaceX repariert nichts im All – sie müssen die Flotte alle 5 Jahre komplett neu hochschießen. Die Falcon 9 ist zu klein: Die V3-Satelliten sind so riesig und schwer, dass sie nicht mehr in eine Falcon-9-Rakete passen. Das gesamte V3-Modell (und damit die Wirtschaftlichkeit von Starlink) hängt zu 100 % an SpaceX Starship. Nur wenn das Starship wie geplant im Wochentakt billig fliegt, rechnet sich dieser gigantische CapEx-Aufwand. Instagram·Steven Mark … +4

Fazit für Ihre Investment-These Die V3-Satelliten sind ein technologischer Triumph und werden Starlinks Vormachtstellung im ländlichen Raum, im Militär und in der Luftfahrt zementieren. Sie machen den Dienst jedoch nicht zu einem Bedrohungsszenario für die städtischen Kabel- und Glasefasernetze. Die Kosten für den permanenten Austausch der Satellitenflotte sind astronomisch hoch im Vergleich zu einem Kabel- oder Glasfasernetz, das einmal im Boden liegt und dort jahrzehntelang fast kostenlos betrieben werden kann. Das Hype Narrativ der Foren ignoriert schlichtweg die Abschreibungszyklen der Raumfahrt





Quelle: Gemini (Google - KI) https://gemini.google.com/app?hl=de



