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    ROUNDUP

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    Verizon setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Mobilfunk und Breitband stieg auf 23,4 Mrd
    • Gesamtumsatz sank leicht auf 34,3 Mrd Dollar
    • Bereinigtes Ebitda stieg auf 13,7 Mrd Dollar
    ROUNDUP - Verizon setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Beim Telekommunikationskonzern Verizon zeigt der laufende Umbau von Konzernchef Dan Schulman offenbar erste Früchte. So stieg der Umsatz im zweiten Quartal im Mobilfunk- und Breitbandgeschäft um 2,8 Prozent auf insgesamt rund 23,4 Milliarden US-Dollar (20,6 Mrd Euro), wie das US-Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Das war deutlich mehr als erwartet, Analysten hatten nur mit 19,5 Milliarden gerechnet. Die Aktie gewann im frühen US-Handel drei Prozent.

    Der Gesamtumsatz sank dagegen leicht um 0,7 Prozent auf 34,3 Milliarden Dollar und fiel etwas schwächer aus als angenommen. Das lag Verizon zufolge daran, dass Kunden ihre Mobiltelefone inzwischen länger behalten und es so weniger Hardware-Upgrades gibt.

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    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 7,2 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar und erreichte damit einen Höchstwert. Unter dem Strich sank der Gewinn zwar um 23 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie legte hingegen um 6,6 Prozent auf 1,30 Dollar und fiel ebenfalls besser aus als erwartet.

    Verizon hob seine Prognosen für das Gesamtjahr bei einigen Kennzahlen an, darunter für den bereinigte Gewinn und den Mittelzufluss. Das Unternehmen rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn von 4,99 bis 5,04 Dollar pro Aktie, nachdem im April noch ein Wert von bis zu 4,99 US-Dollar in Aussicht gestellt worden war.

    Das Wachstum von Verizon war in den letzten Jahren ins Stocken geraten. Das Unternehmen verlor Marktanteile im Mobilfunkgeschäft an Konkurrenten wie T-Mobile US . Mit einer Vereinfachung des Angebots und einer stärkeren Kundenorientierung wie etwa ein neues Treueprogramm will Schulman das Ruder herumreißen. Im zweiten Quartal verzeichnete Verizon einen Nettozuwachs von 184.000 Mobilfunkverträgen./nas/mis/jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

    Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 39,64 auf Tradegate (24. Juli 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um -11,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 169,73 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 259,25USD. Von den letzten 8 Analysten der T-Mobile US Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +40,27 %/+91,28 % bedeutet.





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