American Express Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 24.07.2026

Mit einer Performance von -7,04 % musste die American Express Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der American Express Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,04 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

American Express ist ein globaler Zahlungsdienstleister mit Fokus auf Kreditkarten, Reise- und Finanzservices. Kernprodukte: Premium-Kreditkarten, Corporate Cards, Loyalty-Programme. Starke Position im Premium- und Geschäftskundensegment. Wichtige Konkurrenten: Visa, Mastercard, Discover. USP: geschlossenes Netzwerk (Issuer & Acquirer), starke Marke, hohe Akzeptanz im Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von American Express in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,97 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Express Aktie damit um -11,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von American Express -4,48 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

American Express Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,42 % 1 Monat -5,44 % 3 Monate +10,97 % 1 Jahr +15,54 %

Informationen zur American Express Aktie

Stand: 24.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 682 Mio. American Express Aktien. Damit ist das Unternehmen 192,62 Mrd.EUR € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,87 %.

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Ob die American Express Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Express Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.