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    AWSX der Telegram-Trader.de

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    W. R. Berkley liefert erneut ein starkes Quartal ab. Der Chat gibt Gas.

    Der Spezialversicherer W. R. Berkley hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen übertroffen und seine hohe Ertragskraft erneut unter Beweis gestellt.

    AWSX der Telegram-Trader.de - W. R. Berkley liefert erneut ein starkes Quartal ab. Der Chat gibt Gas.

    Der Spezialversicherer W. R. Berkley hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen übertroffen und seine hohe Ertragskraft erneut unter Beweis gestellt. Die gebuchten Bruttoprämien stiegen auf den Rekordwert von 4,1 Milliarden US-Dollar, während der Nettoanlageertrag mit 418,7 Millionen US-Dollar ebenfalls einen neuen Höchststand erreichte.

    Der Nettogewinn legte um 12,7 % auf 452,3 Millionen US-Dollar zu, das operative Ergebnis stieg sogar um 18,2 % auf 497,1 Millionen US-Dollar. Die Eigenkapitalrendite belief sich auf starke 18,6 %, operativ sogar auf 20,5 %.

    Bemerkenswert ist, dass Berkley sowohl im Versicherungsgeschäft als auch bei den Kapitalanlagen überzeugte. Die Combined Ratio blieb auf einem exzellenten Niveau und zeigt, dass das Unternehmen weiterhin mehr Prämien einnimmt als es für Schäden und Kosten ausgibt. Gleichzeitig profitiert Berkley vom höheren Zinsniveau, das die Erträge aus dem umfangreichen Anleiheportfolio deutlich stärkt.

    Für Anleger bestätigt das Quartal einmal mehr die außergewöhnliche Qualität des Geschäftsmodells. W. R. Berkley verbindet profitables Prämienwachstum mit einer disziplinierten Zeichnungspolitik und stetig steigenden Kapitalerträgen. Gerade in einem volatilen Börsenumfeld zeigt sich die Aktie häufig als defensiver Qualitätswert, da das Unternehmen über stabile und gut planbare Erträge verfügt. Diese Kombination macht Berkley weiterhin zu einem der attraktivsten Titel im US-Versicherungssektor

     

    Technische Lage:

    Schauen wir uns nach den starken Quartalszahlen jetzt einmal den Chart von W. R. Berkley an. Denn häufig zeigt sich erst im Kursverlauf, wie der Markt die Zahlen tatsächlich bewertet. Und genau hier macht die Aktie aktuell einen ziemlich interessanten Eindruck.

    Nach dem Doppelhoch im vergangenen Jahr ging die Aktie von W. R. Berkley zunächst in eine mehrmonatige Konsolidierung über. Der daraus entstandene Abwärtstrend reichte bis in den Juni 2026. Dort bildete sich knapp unter der 200-Tage-Linie eine enge Seitwärtsrange – die Basis für den späteren Ausbruch. Genau dieses Signal nutzten wir als Einstieg.

    Im Vorfeld der Quartalszahlen arbeitete sich die Aktie über die EMA 200 zurück und konsolidierte anschließend im Bereich von 70 US-Dollar. Sogar ein kurzer Rücksetzer auf die 200-Tage-Linie wurde mustergültig gekauft, bevor der Kurs erneut an das 70-Dollar-Niveau heranlief. Mit den starken Quartalszahlen gelang nun der Ausbruch auf neue Jahreshochs – ein klares Zeichen dafür, dass der Markt die Ergebnisse positiv bewertet.

    Als nächstes charttechnisches Ziel rückt nun der Bereich um 78 US-Dollar in den Fokus. Dort wartet das markante Doppelhoch aus dem vergangenen Jahr. Gelingt auch der Sprung über diese Hürde, würde sich das mittelfristige Chartbild noch einmal deutlich aufhellen und Raum für eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends schaffen.

     

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    Die Analysten schauen aktuell dem Kurs hinterher.

    Ein interessantes Bild zeigt sich derzeit bei den Analysten. Die Kursziele liegen größtenteils noch unter dem aktuellen Kursniveau oder nur knapp darüber. Das deutet darauf hin, dass viele Analysten der dynamischen Kursentwicklung derzeit hinterherlaufen.

    Sollte W. R. Berkley den eingeschlagenen Wachstumskurs bestätigen und die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen, dürften zahlreiche Analysten ihre Bewertungsmodelle und Kursziele in den kommenden Wochen nach oben anpassen. Eine solche Konstellation ist eher selten: Aktuell gibt der Aktienkurs die Richtung vor, während die Analysten noch aufholen müssen. Häufig ist es genau umgekehrt – zunächst steigen die Kursziele, erst anschließend folgt die Aktie.


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