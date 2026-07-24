Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.07.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.076,33USD pro Feinunze und notiert damit +0,55 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 58,83USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,09 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 95,47USD und verzeichnet ein Minus von -5,04 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 87,97USD und verzeichnet ein Minus von -4,78 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.260,50USD
|-0,08 %
|Platin
|1.600,50USD
|-0,22 %
|Kupfer London Rolling
|13.632,67USD
|+0,77 %
|Aluminium
|3.145,27PKT
|-0,68 %
|Erdgas
|2,947USD
|+1,12 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Minus von -5,04 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.07.26, 17:29 Uhr.