Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.076,33USD pro Feinunze und notiert damit +0,55 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 58,83USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,09 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 95,47USD und verzeichnet ein Minus von -5,04 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 87,97USD und verzeichnet ein Minus von -4,78 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.260,50 USD -0,08 % Platin 1.600,50 USD -0,22 % Kupfer London Rolling 13.632,67 USD +0,77 % Aluminium 3.145,27 PKT -0,68 % Erdgas 2,947 USD +1,12 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -5,04 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.07.26, 17:29 Uhr.