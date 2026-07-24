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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 7. August 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Konzerne melden Q2- und Halbjahreszahlen
    • Zinsentscheide von Fed EZB und BoE prägen Woche
    • Zahlreiche Konjunkturdaten aus USA EU und Asien
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 7. August 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 7. August ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Vodafone Group, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen
    09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen
    14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen
    17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen
    17:45 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen
    17:45 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen
    17:50 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Industriegewinne 6/26
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 7/26
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 7/26
    10:00 EUR: EZB Geldmenge M3
    14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 6/26 (vorläufig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Gremiensitzungen und Statements der Bundesparteien + 1200 Pk mit Bundeskanzler und CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz + 1300 Pk mit Linke-Vorsitzenden Luigi Pantisano

    15:00 DEU: Treffen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Islands Ministerpräsidentin Kristrun Frostadottir

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen
    07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q2-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk) 07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen
    07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen (10.00 Conference Call) 07:15 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: GSK, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: MAN Group, Halbjahreszahlen
    11:30 USA: Pfizer, Hauptversammlung
    12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen
    12:00 USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen
    12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen
    13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Transunion, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Invesco Ltd, Q2-Zahlen
    13:15 USA: S&P Global, Q2-Zahlen
    13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen
    14:00 USA: Linde, Hauptversammlung
    17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen
    18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen
    18:00 NLD: AMS International, Halbjahreszahlen
    22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen
    22:10 USA: NXP Semiconductor, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/26
    09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/26
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/26
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
    14:15 USA: ADP-Index
    14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (vorläufig)
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/26
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Jahresentgelt für Riester-Bausparvertrag, Karlsruhe

    11:00 DEU: «Zukunftstag Nutzfahrzuge 2026» mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) auf dem Dekra Lausitzring

    EU(R: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei) (bis 29.7.26)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen
    06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/26
    06:00 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen
    06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen
    06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
    06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystencall) 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)
    07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen
    07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen
    07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen und 2026-2028 Business Plan 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz
    07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen
    07:30 ESP: Telefonica, Q2-Zahlen
    07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz
    07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen
    07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen
    08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz
    08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz
    08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen
    09:00 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen
    12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen
    12:45 USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen
    13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen
    13:00 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen
    17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen
    17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen
    17:45 NLD: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call) 18:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen
    18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen
    22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen
    22:30 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ESP: ACS, Halbjahreszahlen
    ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen
    USA: Fortinet, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 6/26
    11:00 BEL: BIP Q2/26 (vorab)
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche9
    18:00 RUS: Arbeitslosenquote 6/26
    20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh)

    SONSTIGE TERMINE
    IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei), Cork (2. und letzter Tag)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen
    06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen
    07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen
    07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen
    07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen
    07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen
    07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen
    07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen
    07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch) 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen
    07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen
    07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen
    08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen
    08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen
    08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystencall) 10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz
    10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen (16.00 Analystencall) 12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen
    12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen
    13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen
    17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen
    18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen
    18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen
    18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen
    18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen
    22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen
    ITA: Prada, Halbjahreszahlen
    ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen
    PRT: EDP, Halbjahreszahlen
    USA: KKR & Co, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26
    07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab)
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26
    08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab)
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26
    09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab)
    09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab)
    09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab)
    10:00 DEU: BIP Q2/26 (Schnellmeldung)
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26 10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab)
    10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab)
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)
    11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26
    11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab)
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26
    14:30 USA: Realeinkommen 6/26
    14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26
    14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. JULI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen
    06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen
    07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen
    07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen
    07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen
    07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen
    07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen
    08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen
    12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen
    12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen
    12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen
    13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Eaton, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: BoJ, Zinsentscheid
    01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26
    01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26
    01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)
    03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26
    08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26
    10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen
    09:25 JPN: Nissan, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Palantir Technologies, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Loews, Q2-Zahlen
    USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen
    USA: Palantir, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26
    09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen
    06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen
    06:25 JPN: Toyota, Q1-Zahlen
    06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall) 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen
    07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen
    07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen
    09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen
    12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen
    12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen
    12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen
    12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen
    13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen
    22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen
    USA: The Mosaic, Q2-Zahlen
    USA: SpaceX, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 6/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26
    16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 DEU: Basler, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)
    06:45 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk)
    07:00 DEU: Vonovia Q2-Zahlen, Bochum
    07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen
    07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk)
    07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen
    07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen
    07:30 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen
    08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen
    08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen
    08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen
    08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen
    08:00 JPN: Honda Motor, Q1-Zahlen
    08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen
    10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026 12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen
    12:45 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen
    13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen
    15:00 NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 CHE: Transocean, Q2-Zahlen
    22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Sandisk, Jahreszahlen
    22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: KfW, Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026 USA: BorgWarner, Q2-Zahlen
    USA: Honeywell Aerospace, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 6/26
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 7/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen
    06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen
    07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Ionos, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Aumovio, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall)
    07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen
    07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen
    07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen
    07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q2-Zahlen
    07:00 ITA: Generali Group, Halbjahreszahlen
    07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: 1&1, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: ProSiebenSat1, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)
    07:30 DEU: SGL, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-zahlen
    07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: OHB, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen und Strategie Update
    08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen
    08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen
    08:30 JPN: Softbank, Q1-zahlen
    09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen
    13:00 USA: ConocoPhillips, Q2-Zahlen
    14:00 DEU: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal
    14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Airbnb, Q2-Zahlen
    22:00 USA: American International Group, Q2-Zahlen
    22:00 USA: ResMed, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/26
    08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/26
    08:30 HUN: Industrieproduktion 6/26
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/26
    09:00 ESP: Industrieproduktion 6/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 6/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/26
    12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/26
    14:30 US: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: ISM Index Dienste 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (10.30 Pk, 14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
    07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (8.30 Pk)
    08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen
    09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Im- und Exporte 7/26
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (vorläufig)
    07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 6/26
    08:00 DEU: Industrieproduktion 6/26
    08:00 NOR: Industrieproduktion 6/26
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/26
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 6/26
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/26
    09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 7/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/26
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/26
    21:00 USA: Konsumentenkredite 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. AUGUST


    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 7/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 7/26

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    °

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