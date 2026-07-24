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    Der Börsen-Tag

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    DAX & TecDAX ziehen davon: Deutsche Börsen schlagen Wall Street deutlich

    Deutsche Leitindizes im Aufwind, US-Börsen solide: DAX und TecDAX ziehen davon, Nebenwerte und Wall Street folgen mit Abstand. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer.

    Der Börsen-Tag - DAX & TecDAX ziehen davon: Deutsche Börsen schlagen Wall Street deutlich
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei die deutschen Leitindizes teils stärker zulegen als die US-Börsen. Der DAX zeigt sich mit einem Plus von 1,45 Prozent auf 25.108,13 Punkte besonders robust und führt damit das Feld der großen deutschen Indizes an. Auch der TecDAX kann deutlich zulegen: Der Technologieindex steigt um 1,73 Prozent auf 3.770,68 Punkte und ist damit heute der stärkste der genannten Indizes. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Werte abbildet, gewinnt 0,80 Prozent auf 31.938,31 Punkte. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, legt um 0,72 Prozent auf 18.233,84 Punkte zu. Damit entwickeln sich Nebenwerte zwar positiv, bleiben aber hinter den Zuwächsen von DAX und TecDAX zurück. An der Wall Street geht es ebenfalls nach oben, wenn auch etwas verhaltener als in Deutschland. Der Dow Jones steigt um 0,70 Prozent auf 52.063,67 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,50 Prozent und notiert bei 7.444,80 Punkten. In der Gesamtschau präsentieren sich damit sowohl die deutschen als auch die US-Märkte im Plus, wobei die deutschen Leit- und Technologieindizes heute die stärksten prozentualen Zuwächse verzeichnen.

    DAX

    SAP führte die Gewinnerliste mit +9,67 % an, gefolgt von Siemens Healthineers (+2,94 %) und Scout24 (+2,31 %). Auf der Verliererseite lagen Infineon Technologies (-1,56 %), Airbus (-1,82 %) und Volkswagen Vz (-1,93 %). Die Spanne zwischen dem stärksten Gewinner und dem schwächsten Verlierer beträgt damit rund 11,6 Prozentpunkte.

    MDAX

    Nemetschek stach mit +5,75 % hervor, dicht gefolgt von Salzgitter (+5,56 %) und Bechtle (+3,67 %). Die größten Rückgänge verzeichneten Porsche Holding SE (-1,93 %), Porsche AG (-2,91 %) und Bilfinger (-3,82 %). Die Differenz zwischen Top- und Flopwerten liegt bei etwa 9,6 Prozentpunkten.

    SDAX

    ATOSS Software war mit +9,81 % Spitzenreiter, gefolgt von CEWE Stiftung (+3,83 %) und TeamViewer (+3,66 %). Eckert & Ziegler (-2,44 %), SMA Solar Technology (-3,14 %) und Verbio (-5,18 %) bildeten die Schlusslichter. Die Spanne der Bewegungen beträgt knapp 15 Prozentpunkte.

    TecDAX

    Auch im TecDAX führten ATOSS Software (+9,81 %) und SAP (+9,67 %) vor Nemetschek (+5,75 %) die Gewinnerliste an. Auf der Negativseite wiederholen sich Eckert & Ziegler (-2,44 %), SMA Solar Technology (-3,14 %) und Verbio (-5,18 %). Gewinn- und Verlustspektrum entsprechen damit weitgehend dem SDAX.

    Dow Jones

    Salesforce glänzte mit +3,94 %, gefolgt von Walt Disney (+3,51 %) und Verizon Communications (+3,47 %). Caterpillar (-0,29 %), UnitedHealth Group (-0,90 %) und American Express (-5,17 %) gehörten zu den Verlierern. Die Bandbreite zwischen Top und Flop beträgt knapp 9,1 Prozentpunkte.

    S&P 500

    Digital Realty Trust war der klare Ausreißer mit +15,01 %, gefolgt von SLB (+9,95 %) und GoDaddy Registered (A) (+6,64 %). Deutliche Verluste zeigten SanDisk Corporation (-7,32 %), C.H. Robinson Worldwide (-7,38 %) und Coherent (-7,64 %). Damit weist der S&P 500 mit einer Spanne von rund 22,7 Prozentpunkten die stärksten Gegensätze auf.

    Quervergleiche

    Die stärksten Tagesgewinne kamen aus dem S&P 500 (Digital Realty +15,01 %), während die heftigsten Rückgänge ebenfalls im S&P 500 zu finden sind (Coherent -7,64 %). In den deutschen Indizes dominierten ATOSS und SAP als Spitzenreiter, während Verbio und Bilfinger zu den auffälligsten Verlierern gehörten.



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