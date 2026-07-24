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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 24.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher um +6,57 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 24.07.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    Wie hat sich die SAP-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SAP. Mit einer Performance von +6,57 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,25 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 139,39, mit einem Plus von +6,57 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SAP Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,31 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -6,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -37,31 % erlebt.

    Während SAP heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,25 %. Damit gehört SAP heute zu den auffälligeren Werten.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,96 %
    1 Monat -3,26 %
    3 Monate -11,31 %
    1 Jahr -47,50 %
    Stand: 24.07.2026, 18:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentals von SAP. Gewinnmitnahmen werden erwartet, doch ein klarer Aufwärtsimpuls ist unklar. Der Abwärtstrend wird mit GenAI-Sorgen erklärt; eine Trendwende blieb bislang aus. Morningstar sieht SAP unterbewertet; starker Cloud-Auftragsbestand und Insiderkäufe stützen die Perspektive. Technisch bleibt die 50-Tage-Linie wichtig; über 145 EUR könnte sich die Lage aufhellen.

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    Informationen zur SAP Aktie

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    So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,15 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,61 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,69 %. ServiceNow legt um +5,20 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +4,20 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

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    +71,27 %
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    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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