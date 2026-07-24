ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Jungheinrich auf 35 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert Jungheinrich auf 35 Euro
- DZ Bank belässt Einstufung Kaufen trotz Kursdruck
- Hauenstein bessere Umsätze aber geringere Margen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Jungheinrich von 43 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Alexander Hauenstein sprach am Freitag nach den jüngsten Quartalszahlen von einem erneuten Rückschlag für die Mission "Rückgewinnung von Investorenvertrauen". Die vorläufigen Kennziffern hätten zwar eine bessere Umsatzentwicklung gezeigt, aber geringere Margen. Prognoseanpassungen im Stapler-Segment seien unschön, aber nicht gänzlich unerwartet gekommen. Hauenstein sieht trotz Makro-Unsicherheit auf derzeitigem Kursniveau bei negativer Stimmung mehr Chancen als Risiken./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 24,90 auf Tradegate (24. Juli 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +0,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +32,53 %/+92,77 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 35 Euro
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