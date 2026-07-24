DZ Bank senkt fairen Wert für Jungheinrich auf 35 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 24,90 auf Tradegate (24. Juli 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +0,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +32,53 %/+92,77 % bedeutet.