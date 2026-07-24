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    Trump nominiert Kommandeur für US-Heer in Europa und Afrika

    Für Sie zusammengefasst
    • Kevin D. Admiral als US-Landstreitkräftechef in Europa
    • Vorgeschlagen als Kommandeur der NATO-Landstreitkräfte
    • Bestätigung durch den US-Senat steht noch aus
    Trump nominiert Kommandeur für US-Heer in Europa und Afrika
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Generalleutnant Kevin D. Admiral soll nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump der neue Befehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa und Afrika mit Hauptsitz in Wiesbaden werden. Zudem solle er zum Kommandeur der für die Nato-Landstreitkräfte zuständigen Kommandobehörde Landcom ernannt werden, teilte das Pentagon mit. Admiral ist derzeit noch im US-Bundesstaat Texas stationiert. Der US-Senat muss der Personalie noch zustimmen, bevor Admiral offiziell ernannt werden und den Posten übernehmen kann.

    Mit seiner Versetzung nach Deutschland würde Admiral dann auf General Christopher Donahue folgen, der nach nur 18 Monaten Anfang Juli seinen Posten in Wiesbaden verlassen hatte. Der 56-Jährige ist hoch angesehen; 2021 verließ er als letzter US-Soldat Afghanistan. Er galt als Beispiel für ranghohe Militärs, die von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth geschasst wurden - teils ohne Begründung. Seit Hegseths Amtsantritt wurden bereits zahlreiche Spitzenmilitärs entlassen oder zum Rückzug gedrängt./ngu/DP/stw






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