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    Trump an Russland und China

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    Iran-Hilfe wäre 'schlecht für sie'

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump warnt Russland und China vor Waffenhilfe
    • Xi und Putin hätten Trump zugesichert keine Hilfe
    • Medien melden russische Unterstützung des Iran
    Trump an Russland und China - Iran-Hilfe wäre 'schlecht für sie'
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Russland und China davor gewarnt, den Iran mit Waffen zu unterstützen. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social betonte er, dass sowohl Chinas Staatschef Xi Jinping als auch der russische Präsident Wladimir Putin ihm zugesichert hätten, das nicht zu tun.

    "Daher sind zwei bedeutende Länder, von denen im Zusammenhang mit dem Iran oft die Rede ist, meiner Meinung nach nicht beteiligt", schrieb Trump - und nahm dabei offensichtlich Bezug auf seinen Krieg gegen den Iran. "Wenn sie es täten, wäre das sehr schlecht für sie - sicherlich nicht in ihrem besten Interesse."

    US-Medien haben im Zuge des Iran-Kriegs schon mehrfach über mögliche Unterstützung des Irans durch China und Russland berichtet. Das "Wall Street Journal" etwa zitierte vergangene Woche US-Beamte mit der Aussage, dass die Fähigkeit des Irans, empfindliche Ziele zu treffen, Befürchtungen schüre, dass Teheran bei der Zielerfassung Unterstützung aus China oder Russland erhält.

    Bereits in den Anfangswochen des Kriegs hatten mehrere US-Medien berichtet, dass Russland dem Iran Informationen über US-Streitkräfte und mögliche Ziele im Nahen Osten liefere. Trump selbst sagte im März, er halte es für möglich, dass Putin dem Iran in dem Krieg helfe. Auf eine entsprechende Frage sagte er Fox News in einem Radiointerview: "Ich glaube, er hilft ihnen vielleicht ein bisschen, ja"./fsp/DP/stw





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