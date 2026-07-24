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    Besonders beachtet!

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    Nemetschek Aktie - Kurs legt am 24.07.2026 stark zu

    Am 24.07.2026 ist die Nemetschek Aktie, bisher, um +5,98 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek Aktie - Kurs legt am 24.07.2026 stark zu
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Nemetschek Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nemetschek. Sie steigt um +5,98 % auf 57,13. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nemetschek Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 57,13, mit einem Plus von +5,98 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl sich die Nemetschek Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,73 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +1,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,37 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nemetschek eine negative Entwicklung von -42,07 % erlebt.

    Während Nemetschek heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,75 %.

    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,64 %
    1 Monat -0,37 %
    3 Monate -16,73 %
    1 Jahr -57,24 %
    Stand: 24.07.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,58 Mrd.EUR € wert.

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    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,97 %.

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    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    +5,19 %
    +2,78 %
    -0,28 %
    -16,36 %
    -57,28 %
    -16,07 %
    -25,83 %
    +202,21 %
    +980,00 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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