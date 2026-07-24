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    Vorläufige Zahlen sind da!

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    Wenig Großschäden, viel Gewinn: Munich Re überrascht positiv

    Der Rückversicherer meldet ein Quartalsergebnis deutlich über den Markterwartungen. Grund sind niedrige Großschäden und ein kräftiger Kapitalanlage-Beitrag von Ergo. Am Jahresziel hält der Konzern dennoch fest.

    Für Sie zusammengefasst
    • Q2 Überschuss 2,2 Mrd Euro über Erwartungen
    • Kapitalanlagebeitrag, ERGO Nettogewinn 0,3 Mrd
    • Jahresziel 6,3 Mrd beibehalten wegen Hurrikansaison
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Vorläufige Zahlen sind da! - Wenig Großschäden, viel Gewinn: Munich Re überrascht positiv
    Foto: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMON

    Die Münchener Rück hat mit ihren vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal für eine positive Überraschung gesorgt. Der Überschuss lag in Q2 bei 2,2 Milliarden Euro und übertraf die von Analysten erwartete Konsensschätzung von rund 1,79 Milliarden Euro um satte 23 Prozent.

    Als Treiber nennt der Rückversicherer aus München zwei Faktoren: Zum einen fiel die Belastung durch Großschäden in der Schaden- und Unfallrückversicherung erneut ungewöhnlich gering aus. Zum anderen lieferte das Kapitalanlagegeschäft einen kräftigen Beitrag, wobei die Tochter Ergo mit einem außergewöhnlich hohen Nettogewinn von etwa 0,3 Milliarden Euro heraussticht.

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    Auch das übrige operative Geschäft habe sich erfreulich entwickelt, heißt es. Die vollständigen Halbjahreszahlen will Munich Re am 7. August veröffentlichen.

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    Mit Blick auf das Gesamtjahr bleibt der Konzern bei seinem Ziel von 6,3 Milliarden Euro Jahresüberschuss, nachdem im Vorjahr noch 6,0 Milliarden angepeilt und übertroffen worden waren. Nach einem Halbjahresüberschuss von bereits 3,9 Milliarden Euro wirkt diese Zielmarke allerdings ausgesprochen zurückhaltend. Munich Re verweist zur Begründung auf die noch bevorstehende Hurrikansaison, die traditionell erst in einigen Wochen ihren Höhepunkt erreicht und die Schadenbilanz rasch verändern kann.

    Im Rahmen des Strategieprogramms Ambition 2030 hat sich Munich Re vorgenommen, den Gewinn je Aktie seit Januar 2025 jährlich um 8 Prozent zu steigern, und das trotz anhaltender Preiserosion in der Schaden- und Unfallrückversicherung.

    Die Analysten der DZ Bank sehen dafür durchaus Spielraum: Das Kapitalanlageergebnis dürfte weiter wachsen, weil in der Bilanz aufgelaufene stille Reserven früher oder später realisiert werden könnten. Zudem dürften die übrigen Geschäftssegmente an Gewicht gewinnen. Angesichts einer für 2026 erwarteten Solvabilitätsquote von 298 Prozent halten die Analysten zudem höhere Aktienrückkäufe für möglich, selbst wenn die Preise in der Rückversicherung weiter nachgeben sollten.

    Die DZ Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung für die Munich-Re-Aktie mit einem Kursziel von 625 Euro, bei einem Schlusskurs von 506,20 Euro am Vortag. Im Sektorvergleich mit Allianz, Hannover Rück, SCOR und Swiss Re schneidet Munich Re bei der erwarteten Eigenkapitalrendite mit 17,4 Prozent für 2026 am stärksten ab.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 509EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 19:22 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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