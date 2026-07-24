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    T-Mobile US Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 24.07.2026

    Am 24.07.2026 ist die T-Mobile US Aktie, bisher, um +5,45 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der T-Mobile US Aktie.

    Besonders beachtet! - T-Mobile US Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 24.07.2026
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    T-Mobile US ist ein führender Mobilfunkanbieter in den USA, bekannt für seine 5G-Dienste und kundenfreundlichen Tarife. Es konkurriert mit AT&T und Verizon und hebt sich durch seine "Un-carrier"-Strategie ab.

    T-Mobile US Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die T-Mobile US Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,45 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die T-Mobile US Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 157,96, mit einem Plus von +5,45 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Obwohl sich die T-Mobile US Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -9,30 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die T-Mobile US Aktie damit um -11,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von T-Mobile US -12,10 % verloren.

    T-Mobile US Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,59 %
    1 Monat -7,40 %
    3 Monate -9,30 %
    1 Jahr -27,53 %
    Stand: 24.07.2026, 19:36 Uhr

    Informationen zur T-Mobile US Aktie

    Es gibt 1 Mrd. T-Mobile US Aktien. Damit ist das Unternehmen 170,95 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von T-Mobile US

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,58 %. AT&T notiert im Plus, mit +3,69 %. Comcast (A) notiert im Plus, mit +1,27 %. Charter Communications Registered (A) verliert -3,36 %

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    Ob die T-Mobile US Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur T-Mobile US Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    T-Mobile US

    +6,11 %
    -11,59 %
    -7,40 %
    -9,30 %
    -27,53 %
    +19,36 %
    +24,23 %
    +261,81 %
    +1.193,20 %
    ISIN:US8725901040WKN:A1T7LU
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