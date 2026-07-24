Siemens Healthineers Aktie gut behauptet +3,00 % - 24.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Siemens Healthineers. Mit einer Performance von +3,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Healthineers Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 34,99€, mit einem Plus von +3,00 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Siemens Healthineers Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,45 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um -1,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,53 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Healthineers bisher ein Minus von -24,36 %.

Siemens Healthineers Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,96 % 1 Monat -1,53 % 3 Monate -5,45 % 1 Jahr -27,99 %

Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

Stand: 24.07.2026, 19:38 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,47 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,82 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,44 %. Koninklijke Philips notiert im Plus, mit +1,13 %.

Siemens Healthineers Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.