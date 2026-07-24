Volkswagen (VW) Vz - Aktie zeigt Schwäche - 24.07.2026

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie notiert aktuell bei 71,62€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,24 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,90 € entspricht. Der Kursrückgang der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,24 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Volkswagen (VW) Vz Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,54 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -3,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,73 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz -29,52 % verloren.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,45 % 1 Monat -6,73 % 3 Monate -17,54 % 1 Jahr -24,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 24.07.2026, 19:39 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die VW-Aktie (Vz) und die aktuelle Kursentwicklung. Die Diskussion dreht sich um ein Kursniveau von rund 70 bis 73 Euro, mit Käufen bei ca. 70,66 Euro und einer Handelsspanne von ca. 70,44–72,52 Euro. Bewertungs- und fundamentale/technische Aspekte werden debattiert; zudem werden Risiken durch Produktqualität und Servicenetz thematisiert. Es kursieren Szenarien einer deutlichen Korrektur (z. B. um 12 Euro) sowie Dividenden-Spekulationen, ggf. mit Konkurrenzvergleichen.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,79 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +0,91 %. Toyota notiert im Minus, mit -2,02 %. Tesla verliert -3,26 % Stellantis notiert im Minus, mit -1,15 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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