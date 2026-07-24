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SK hynix Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 24.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die SK hynix Aktie bisher Verluste von -8,00 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.
SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.
Wie hat sich die SK hynix-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die SK hynix Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,00 % auf 1.035,00€. Damit verliert die Aktie -90,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,81 %, geht es heute bei der SK hynix Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Obwohl die SK hynix Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +50,70 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +8,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,67 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SK hynix +109,80 % gewonnen.
SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,52 %
|1 Monat
|-28,67 %
|3 Monate
|+50,70 %
|1 Jahr
|+109,80 %
Informationen zur SK hynix Aktie
Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 734,70 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,47 %. Western Digital notiert im Minus, mit -4,71 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,58 %.
SK hynix Aktie jetzt kaufen?
Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.