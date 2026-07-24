SK hynix Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 24.07.2026

Die SK hynix Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,00 % auf 1.035,00€. Damit verliert die Aktie -90,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,81 %, geht es heute bei der SK hynix Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Obwohl die SK hynix Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +50,70 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +8,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,67 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SK hynix +109,80 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,52 % 1 Monat -28,67 % 3 Monate +50,70 % 1 Jahr +109,80 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 24.07.2026, 19:39 Uhr

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 734,70 Mrd. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Anlässlich des US-Listings von SK Hynix (26,5 Mrd. $ Emissionsvolumen) hat sich Bloomberg mit Chey Tae-won, Chairman der SK Group, unterhalten.

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Burkhard Frick, CEO der SUSS MicroTec SE aus Garching bei München – einem der spannendsten deutschen Halbleiter-Ausrüster im Smallcap-Bereich.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,47 %. Western Digital notiert im Minus, mit -4,71 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,58 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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