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    Besonders beachtet!

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    IBM - Aktie schießt in die Höhe +4,09 % - 24.07.2026

    Am 24.07.2026 ist die IBM Aktie, bisher, um +4,09 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Besonders beachtet! - IBM - Aktie schießt in die Höhe +4,09 % - 24.07.2026
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

    IBM Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von IBM. Sie steigt um +4,09 % auf 189,00. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,82 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IBM Aktie. Nach einem Plus von +0,82 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 189,00. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl sich die IBM Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,68 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um -4,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,05 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von IBM -28,31 % verloren.

    IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,06 %
    1 Monat -22,05 %
    3 Monate -8,68 %
    1 Jahr -20,56 %
    Stand: 24.07.2026, 19:41 Uhr

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 940 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 177,36 Mrd. € wert.

    Börsenstart USA - 24.07. - US Tech 100 schwach -0,85 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von IBM

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +1,29 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,78 %. Oracle verliert -1,14 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +2,10 %.

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    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IBM

    +4,30 %
    +0,79 %
    -22,05 %
    -8,68 %
    -20,56 %
    +45,02 %
    +57,97 %
    +28,55 %
    +1.763,98 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399
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