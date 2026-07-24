Micron Technology Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 24.07.2026

Mit einer Performance von -5,73 % musste die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,55 %, geht es heute bei der Micron Technology Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Micron Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +109,50 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +20,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Micron Technology eine positive Entwicklung von +244,00 % erlebt.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,60 % 1 Monat -10,15 % 3 Monate +109,50 % 1 Jahr +814,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 24.07.2026, 19:41 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Micron (MU) vor allem im Kontext makroökonomischer Daten und Zinsspekulationen; Zinssenkungen treten in den Hintergrund, stattdessen drohen mögliche Zinserhöhungen im September, was MU unter Druck setzt. Zusätzlich wird Intels Quartalbericht als positiver Impuls gesehen, der MU helfen könnte. Analystenziele wie 1550 USD werden diskutiert, aber die allgemeine Stimmung bleibt gedämpft und der Kurs reagiert technisch sensibel.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 931,30 Mrd. € wert.

Trotz der schwächeren Eröffnung am letzten Handelstag dieser Woche behauptet sich die Micron-Aktie deutlich oberhalb ihres jüngsten Verlaufstiefs. In meiner Analyse der Vorwoche waren nach dem Rückgang von rund -36% noch die Käufer gefordert. Diese haben inzwischen geliefert und den Kurs zwischenzeitlich wieder über die Marke von 1.000 US$ geführt. Das nächste Ziellevel bei 1.089,29 […] The post Micron-Aktie: Ziel-Level über 1.000 US$ bleibt bestehen first appeared on sharedeals.de.

Anlässlich des US-Listings von SK Hynix (26,5 Mrd. $ Emissionsvolumen) hat sich Bloomberg mit Chey Tae-won, Chairman der SK Group, unterhalten.

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Burkhard Frick, CEO der SUSS MicroTec SE aus Garching bei München – einem der spannendsten deutschen Halbleiter-Ausrüster im Smallcap-Bereich.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,21 %. Western Digital notiert im Minus, mit -4,71 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -6,42 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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