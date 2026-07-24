ServiceNow Aktie schießt durch die Decke - 24.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die ServiceNow Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,11 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ServiceNow Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,40 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 85,74€, mit einem Plus von +6,11 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei ServiceNow einen Gewinn von +10,56 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -8,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ServiceNow eine negative Entwicklung von -38,29 % erlebt.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,75 % 1 Monat -4,73 % 3 Monate +10,56 % 1 Jahr -52,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 24.07.2026, 19:42 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von ServiceNow: Der Titel ist seit einem Jahr rund 50% im Minus, Anleger diskutieren Aufstocken vs. Geduld. Bewertungskennzahlen werden negativ gesehen, während starke Zahlen fundamental überzeugen. KI-Investitionen, Margenentwicklung und Guidance liefern Argumente für eine Gegenbewegung, doch Skepsis vor einer Fortsetzung des Abwärtstrends bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ServiceNow eingestellt.

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,47 Mrd. € wert.





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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,73 %. IBM notiert im Plus, mit +4,09 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,78 %. Oracle verliert -1,36 %

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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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