Adobe Aktie steigt am 24.07.2026 kräftig

Die Adobe Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,64 % auf 196,98€ zulegen. Das sind +10,52 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Adobe Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 196,98€, mit einem Plus von +5,64 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Adobe Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,76 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adobe Aktie damit um -8,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,61 % verloren.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,23 % 1 Monat +6,47 % 3 Monate -8,76 % 1 Jahr -40,82 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 24.07.2026, 19:43 Uhr

Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,91 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Manchmal reagieren Märkte über und der faire Wert digitaler Geschäftsmodelle mit stabilen Umsätzen wird oft unterschritten, obwohl die operative Ertragsbasis intakt bleibt. Der Markt bestraft kurzfristige Verunsicherung, blendet die nachhaltige …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Salesforce und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,97 %. Salesforce notiert im Plus, mit +3,73 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,82 %. Microsoft legt um +0,78 % zu Oracle notiert im Minus, mit -1,36 %.

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Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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