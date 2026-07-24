Rocket Lab Corporation Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 24.07.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rocket Lab Corporation abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,78 % verkraften.

Mit einer Performance von -7,48 % musste die Rocket Lab Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute bei der Rocket Lab Corporation Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +6,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,16 % verloren.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,97 % 1 Monat -26,99 % 3 Monate -15,78 % 1 Jahr +48,31 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Stand: 24.07.2026, 19:43 Uhr

Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,05 Mrd. € wert.

Rocket Lab Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar