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Rocket Lab Corporation Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 24.07.2026
Am 24.07.2026 ist die Rocket Lab Corporation Aktie, bisher, um -7,48 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rocket Lab Corporation Aktie.
Rocket Lab Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 24.07.2026
Mit einer Performance von -7,48 % musste die Rocket Lab Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute bei der Rocket Lab Corporation Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rocket Lab Corporation abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,78 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +6,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,16 % verloren.
Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,97 %
|1 Monat
|-26,99 %
|3 Monate
|-15,78 %
|1 Jahr
|+48,31 %
Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie
Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,05 Mrd. € wert.
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Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.