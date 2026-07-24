CoreWeave Registered (A) Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 24.07.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CoreWeave Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -30,56 % hinnehmen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CoreWeave Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -7,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,55 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,84 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um +13,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) +13,13 % gewonnen.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,85 % 1 Monat -25,02 % 3 Monate -30,56 % 1 Jahr -34,64 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 24.07.2026, 19:43 Uhr

Es gibt 448 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,36 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Könnte die CoreWeave-Aktie vor einem Comeback stehen? Truist sieht nach dem Kurseinbruch der vergangenen drei Monate wieder deutliches Kurspotenzial.

CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.