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CoreWeave Registered (A) Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 24.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die CoreWeave Registered (A) Aktie bisher Verluste von -7,84 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CoreWeave Registered (A) Aktie.
CoreWeave Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.07.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CoreWeave Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -7,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,55 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,84 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CoreWeave Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -30,56 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um +13,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) +13,13 % gewonnen.
CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+13,85 %
|1 Monat
|-25,02 %
|3 Monate
|-30,56 %
|1 Jahr
|-34,64 %
Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie
Es gibt 448 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,36 Mrd. € wert.
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Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.