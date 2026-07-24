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    Besonders beachtet!

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    Bilfinger Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 24.07.2026

    Am 24.07.2026 ist die Bilfinger Aktie, bisher, um -3,97 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bilfinger Aktie.

    Besonders beachtet! - Bilfinger Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 24.07.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Bilfinger ist ein Industriedienstleister für Chemie, Energie, Öl & Gas und Pharma. Kernleistungen: Engineering, Instandhaltung, Turnarounds, Effizienz- und Dekarbonisierungsprojekte. Starke Position in Europa, Fokus auf wiederkehrende Services. Wichtige Wettbewerber: Wood, Worley, SPIE, Technip Energies. USP: Kombination aus Engineering + Maintenance, breites Branchen-Know-how, Life-Cycle-Ansatz.

    Wie hat sich die Bilfinger-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -3,97 % musste die Bilfinger Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Bilfinger Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,78 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,18, mit einem Minus von -3,97 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Bilfinger Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,94 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Bilfinger Aktie damit um -1,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,73 %. Im Jahr 2026 gab es für Bilfinger bisher ein Minus von -20,44 %.

    Während Bilfinger deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,72 %.

    Bilfinger Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,18 %
    1 Monat +1,73 %
    3 Monate -15,94 %
    1 Jahr -8,90 %
    Stand: 24.07.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Bilfinger Aktie

    Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,08 Mrd.EUR € wert.

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    Deutsche Leitindizes im Aufwind, US-Börsen solide: DAX und TecDAX ziehen davon, Nebenwerte und Wall Street folgen mit Abstand. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer.

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    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy'


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENI und Co.

    ENI, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %.

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    Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bilfinger

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    -2,34 %
    +2,39 %
    -15,93 %
    -8,73 %
    +154,75 %
    +212,08 %
    +185,23 %
    +74,67 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900
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