Börsen Update
Börsen Update USA - 24.07. - Dow Jones stark +0,59 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 52.006,63 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: IBM +4,79 %, Verizon Communications +4,01 %, Apple +3,91 %, Salesforce +3,74 %, Travelers Companies +2,66 %
Flop-Werte: American Express -5,47 %, Goldman Sachs Group -0,79 %, Unitedhealth Group -0,73 %, Amazon -0,52 %, Caterpillar -0,34 %
Der US Tech 100 steht bei 28.341,90 PKT und verliert bisher -0,38 %.
Top-Werte: Adobe +5,75 %, T-Mobile US +5,29 %, Workday (A) +5,20 %, Thomson Reuters +4,71 %, Intuit +4,11 %
Flop-Werte: Intel -12,50 %, Arm Holdings -9,35 %, Astera Labs -9,15 %, Nebius Group Registered (A) -9,00 %, CoreWeave Registered (A) -8,93 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.436,03 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Digital Realty Trust +10,81 %, SLB +10,07 %, Smurfit Westrock Public Limited Company +6,72 %, Equinix +6,47 %, Packaging of America +6,06 %
Flop-Werte: Intel -12,50 %, SanDisk Corporation -8,42 %, Coherent -8,20 %, Lumentum Holdings -7,36 %, Edwards Lifesciences -6,47 %
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