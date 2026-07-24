Börsen Update USA - 24.07. - Dow Jones stark +0,59 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.006,63 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: IBM +4,79 %, Verizon Communications +4,01 %, Apple +3,91 %, Salesforce +3,74 %, Travelers Companies +2,66 %

Flop-Werte: American Express -5,47 %, Goldman Sachs Group -0,79 %, Unitedhealth Group -0,73 %, Amazon -0,52 %, Caterpillar -0,34 %

Der US Tech 100 steht bei 28.341,90 PKT und verliert bisher -0,38 %.

Top-Werte: Adobe +5,75 %, T-Mobile US +5,29 %, Workday (A) +5,20 %, Thomson Reuters +4,71 %, Intuit +4,11 %

Flop-Werte: Intel -12,50 %, Arm Holdings -9,35 %, Astera Labs -9,15 %, Nebius Group Registered (A) -9,00 %, CoreWeave Registered (A) -8,93 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.436,03 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Digital Realty Trust +10,81 %, SLB +10,07 %, Smurfit Westrock Public Limited Company +6,72 %, Equinix +6,47 %, Packaging of America +6,06 %

Flop-Werte: Intel -12,50 %, SanDisk Corporation -8,42 %, Coherent -8,20 %, Lumentum Holdings -7,36 %, Edwards Lifesciences -6,47 %