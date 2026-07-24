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    WDH/EU-Strafe gegen Google

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    Trump droht mit 'erheblichem Zoll'

    Für Sie zusammengefasst
    • EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google
    • Trump droht erhebliche Zölle auf EU-Importe an
    • US-Untersuchung nach Paragraf 301 angestoßen
    WDH/EU-Strafe gegen Google - Trump droht mit 'erheblichem Zoll'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Name des US-Präsidenten "Donald Trump" im ersten Satz ergänzt.)

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der milliardenschweren EU-Strafe gegen Google hat US-Präsident Donald Trump "einen erheblichen Zoll" auf Einfuhren aus der Europäischen Union angedroht. "Die Europäische Union wird für dieses illegale und höchst unethische Verhalten, vor dem ich sie wiederholt gewarnt habe, einen sehr hohen Preis zahlen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Zugleich betonte er, dass zunächst eine Untersuchung eingeleitet werde, um damit eine "Abzocke amerikanischer Unternehmen und damit der amerikanischen Steuerzahler" näher zu beleuchten.

    Trump dürfte sich damit auf den Paragrafen 301 des US-Handelsgesetzes von 1974 berufen. Dieser räumt der Regierung die Möglichkeit ein, bei nachweislich "ungerechtfertigten, unangemessenen oder diskriminierenden" Handelspraktiken aktiv zu werden und etwa Zölle zu erheben. Voraussetzung dafür ist, dass zuvor Untersuchungen durchgeführt, Kommentare eingeholt und Anhörungen abgehalten wurden.

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    Der US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer hatte am Donnerstagabend auch auf Basis von Paragraf 301 gegen rund 60 Handelspartner wegen angeblich unzureichender Maßnahmen gegen Zwangsarbeit neue Zölle verhängt.

    EU-Kommission hatte Google zu Milliardenstrafe verdonnert

    Am Donnerstag hatte die Europäische Kommission gegen den US-Konzern eine Strafe von 890 Millionen Euro (eine Mrd. US-Dollar) wegen unfairer Geschäftspraktiken verhängt. Google habe mit seiner Suchmaschine sowie dem App-Marktplatz Google Play Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt, hieß es zur Begründung.

    Konkret wirft die Brüsseler Behörde dem US-Konzern laut Mitteilung vor, eigene Angebote wie etwa Googles Sportergebnisse oder Hotelsuche in den Suchergebnissen stärker in den Vordergrund zu stellen. Die eigenen Produkte würden zum Beispiel durch optisch hervorgehobene Darstellungen - etwa eingefärbte Boxen mit Spielpaarungen bei der WM - prominenter angezeigt als die der Konkurrenz, so die EU-Kommission./ngu/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 281,6 auf Tradegate (24. Juli 2026, 19:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -9,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,65 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 423,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +34,92 %/+58,42 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um hohe Einmaleffekte (Neubewertung von SpaceX/Anthropic) versus operatives Ergebnis, starke CapEx (rund 45 Mrd. pro Quartal; Jahressicht 195–205 Mrd.) und negativen freien Cashflow, was Kursrückgänge (4–6%) erklärt. Diskutiert wird, ob die Investitionen zukünftige Gewinne rechtfertigen, Bewertungsrisiken, Put-Strategien und Marktreaktion.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Alphabet eingestellt.

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