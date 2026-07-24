RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal von 99 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die französische Großbank habe ihre Versprechen, die harte Kernkapitalquote (CET1) zu verbessern, erfüllt, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Rechtsstreitigkeiten inzwischen beendet seien und BNP dank Kosten- und Kapitalmanagement weiterhin höhere Renditen erziele, sehe sie nun Potenzial für eine weitere Neubewertung./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:37 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 105,9EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 20:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 109

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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