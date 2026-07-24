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    Besonders beachtet!

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Kurssprung bei der SLB Aktie - 24.07.2026

    Am 24.07.2026 ist die SLB Aktie, bisher, um +10,31 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SLB Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der SLB Aktie - 24.07.2026

    SLB (ehem. Schlumberger) ist ein führender Öl- und Gasdienstleister mit Fokus auf Bohr-, Reservoir- und Produktionsservices sowie digitale Lösungen. Starke Position im Upstream-Segment, global präsent. Hauptkonkurrenten: Halliburton, Baker Hughes, Weatherford. USP: breite Technologieplattform, starke F&E, integrierte digitale und nachhaltige Lösungen für Energieunternehmen.

    SLB aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.07.2026

    Die SLB Aktie notiert aktuell bei 45,91 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,29  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SLB Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 45,91, mit einem Plus von +10,31 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SLB Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,92 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,50 % gewonnen.

    Während SLB heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,02 %. Damit gehört SLB heute zu den auffälligeren Werten.

    SLB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,02 %
    1 Monat +10,14 %
    3 Monate -11,92 %
    1 Jahr +39,90 %
    Stand: 24.07.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur SLB Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SLB Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,73 Mrd.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von SLB

    Halliburton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,67 %. TechnipFMC notiert im Plus, mit +0,66 %. Baker Hughes Company Registered (A) notiert im Plus, mit +3,14 %.

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    Ob die SLB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SLB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SLB

    +11,01 %
    +13,05 %
    +10,18 %
    -11,92 %
    +39,90 %
    -17,19 %
    +72,34 %
    -42,67 %
    +121,53 %
    ISIN:AN8068571086WKN:853390
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