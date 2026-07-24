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    Selenskyj warnt Ukrainer vor neuem russischen Raketenschlag

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj warnt vor Raketenangriff in 48 Stunden
    • Selenskyj mahnt Luftalarme nicht zu ignorieren
    • Raketenschlag bei Kiew tötete 10, verletzte 100
    Selenskyj warnt Ukrainer vor neuem russischen Raketenschlag
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainische Bevölkerung vor einem neuen massiven russischen Raketenschlag gewarnt. "Dieser Schlag kann bereits heute stattfinden. Nach vorläufigen Informationen soll er innerhalb der nächsten 48 Stunden erfolgen", sagte der Staatschef in einer am Abend veröffentlichten Videoansprache. Er forderte die Ukrainer auf, Luftalarme nicht zu ignorieren. Erst am Mittag tötete ein russischer Raketenschlag - laut Selenskyj auf eine Waffenausstellung - westlich von Kiew 10 Menschen und verletzte rund 100.

    Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion./ast/DP/he






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