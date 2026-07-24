Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 24.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu IBM gemischt: Der Kurs fiel nach dem Q2-Bericht rund 25% (Earnings-Gap), und solche Kurslücken werden als Risiko gesehen. Analysten bleiben nach dem Ausblick positiv. Die HRL-Laboratories-Übernahme könnte langfristig Quantenentwicklung stärken; KI-Infrastruktur und Speicherchips gewinnen Priorität. Die Lynx-Analyse bleibt bärisch.