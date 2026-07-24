Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 24.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Verizon Communications
Tagesperformance: +4,99 %
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 2
Performance 1M: -5,39 %
Performance 1M: -5,39 %
IBM
Tagesperformance: +4,24 %
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 3
Performance 1M: -21,75 %
Performance 1M: -21,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu IBM gemischt: Der Kurs fiel nach dem Q2-Bericht rund 25% (Earnings-Gap), und solche Kurslücken werden als Risiko gesehen. Analysten bleiben nach dem Ausblick positiv. Die HRL-Laboratories-Übernahme könnte langfristig Quantenentwicklung stärken; KI-Infrastruktur und Speicherchips gewinnen Priorität. Die Lynx-Analyse bleibt bärisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IBM eingestellt.
Salesforce
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 4
Performance 1M: +2,01 %
Performance 1M: +2,01 %
Apple
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 5
Performance 1M: +8,56 %
Performance 1M: +8,56 %
Travelers Companies
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 6
Performance 1M: +22,41 %
Performance 1M: +22,41 %
Nike (B)
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 7
Performance 1M: -4,10 %
Performance 1M: -4,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
wallstreetONLINE-Forum: Nike (B) zeigt gemischtes Sentiment. Kurs bewegt sich seitwärts, nahe dem unteren Rand; einige Anleger bauen kleine Positionen. 14-Tage-Performance wird nicht konkret genannt, deuten auf Seitwärtsphase. Fundament: Umstellung auf vertikale Sportteams, vereinfachte Lieferkette, schlankere Führung; Bruttomargen gestiegen, EPS leicht gefallen; Win-Now-Maßnahmen zielen auf Profitabilität. Kurzfristig neutral bis leicht optimistisch.
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 8
Performance 1M: -3,87 %
Performance 1M: -3,87 %
Walt Disney
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 9
Performance 1M: -10,01 %
Performance 1M: -10,01 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 10
Performance 1M: -0,20 %
Performance 1M: -0,20 %
Amgen
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 11
Performance 1M: +10,09 %
Performance 1M: +10,09 %
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