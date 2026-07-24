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    Top & Flop

    457 Aufrufe 457 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 24.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 24.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart American Express
    ISIN: US0258161092
    WKN: 850226
    Die American Express Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,49 %.

    Verizon Communications
    Tagesperformance: +4,99 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,39 %
    Chart Verizon Communications
    ISIN: US92343V1044
    WKN: 868402
    Die Verizon Communications Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,99 %.

    IBM
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 3
    Performance 1M: -21,75 %
    Chart IBM
    ISIN: US4592001014
    WKN: 851399
    Die IBM Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu IBM gemischt: Der Kurs fiel nach dem Q2-Bericht rund 25% (Earnings-Gap), und solche Kurslücken werden als Risiko gesehen. Analysten bleiben nach dem Ausblick positiv. Die HRL-Laboratories-Übernahme könnte langfristig Quantenentwicklung stärken; KI-Infrastruktur und Speicherchips gewinnen Priorität. Die Lynx-Analyse bleibt bärisch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IBM eingestellt.

    Salesforce
    Tagesperformance: +4,04 %
    Platz 4
    Performance 1M: +2,01 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,04 %.

    Apple
    Tagesperformance: +3,84 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,56 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,84 %.

    Travelers Companies
    Tagesperformance: +2,84 %
    Platz 6
    Performance 1M: +22,41 %
    Chart Travelers Companies
    ISIN: US89417E1091
    WKN: A0MLX4
    Die Travelers Companies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,84 %.

    Nike (B)
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,10 %
    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Nike (B) zeigt gemischtes Sentiment. Kurs bewegt sich seitwärts, nahe dem unteren Rand; einige Anleger bauen kleine Positionen. 14-Tage-Performance wird nicht konkret genannt, deuten auf Seitwärtsphase. Fundament: Umstellung auf vertikale Sportteams, vereinfachte Lieferkette, schlankere Führung; Bruttomargen gestiegen, EPS leicht gefallen; Win-Now-Maßnahmen zielen auf Profitabilität. Kurzfristig neutral bis leicht optimistisch.

    Sherwin-Williams
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 8
    Performance 1M: -3,87 %
    Chart Sherwin-Williams
    ISIN: US8243481061
    WKN: 856050
    Die Sherwin-Williams Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    Walt Disney
    Tagesperformance: +2,13 %
    Platz 9
    Performance 1M: -10,01 %
    Chart Walt Disney
    ISIN: US2546871060
    WKN: 855686
    Die Walt Disney Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,13 %.

    The Home Depot
    Tagesperformance: +2,11 %
    Platz 10
    Performance 1M: -0,20 %
    Chart The Home Depot
    ISIN: US4370761029
    WKN: 866953
    Die The Home Depot Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,11 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 11
    Performance 1M: +10,09 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

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