Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -13,17 %
Performance 1M: -20,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -11,28 %
Performance 1M: -21,26 %
Tagesperformance: -11,23 %
Performance 1M: -19,03 %
Tagesperformance: -10,19 %
Performance 1M: -18,57 %
Tagesperformance: -10,05 %
Performance 1M: -23,64 %
Tagesperformance: -9,13 %
Performance 1M: -0,14 %
Tagesperformance: -8,60 %
Performance 1M: -26,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,51 %
Performance 1M: -17,94 %
Tagesperformance: -8,25 %
Performance 1M: -25,94 %
Tagesperformance: -8,16 %
Performance 1M: -11,68 %
Tagesperformance: -7,77 %
Performance 1M: -8,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,03 %
Performance 1M: -11,67 %
Tagesperformance: -6,98 %
Performance 1M: -2,26 %
Tagesperformance: +6,77 %
Performance 1M: +7,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,60 %
Performance 1M: -13,27 %
Tagesperformance: -6,41 %
Performance 1M: -8,92 %
Tagesperformance: +6,39 %
Performance 1M: -7,84 %
Tagesperformance: +6,21 %
Performance 1M: +10,12 %
Tagesperformance: -5,68 %
Performance 1M: +5,65 %
Tagesperformance: +5,58 %
Performance 1M: +5,68 %
Tagesperformance: -5,07 %
Performance 1M: -2,97 %
Tagesperformance: +5,02 %
Performance 1M: +8,43 %
Tagesperformance: +4,60 %
Performance 1M: +7,66 %
Tagesperformance: -4,36 %
Performance 1M: -20,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,80 %
Performance 1M: +8,56 %
Tagesperformance: +3,69 %
Performance 1M: -9,08 %
Tagesperformance: +3,65 %
Performance 1M: +11,56 %
Tagesperformance: +3,62 %
Performance 1M: -6,75 %
Tagesperformance: +3,58 %
Performance 1M: +4,28 %
Tagesperformance: -3,19 %
Performance 1M: -24,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,12 %
Performance 1M: +9,41 %
Tagesperformance: +3,07 %
Performance 1M: -4,81 %
Tagesperformance: +3,05 %
Performance 1M: -0,72 %
Tagesperformance: +2,65 %
Performance 1M: +7,10 %
Tagesperformance: +2,60 %
Performance 1M: -6,02 %
Tagesperformance: +2,55 %
Performance 1M: +2,27 %
Tagesperformance: +2,52 %
Performance 1M: -1,67 %
Tagesperformance: +2,38 %
Performance 1M: +13,52 %
Tagesperformance: +2,29 %
Performance 1M: +19,33 %