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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.07.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,12 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Laut wallstreetONLINE-Forum herrscht aktuell Abwärtsdruck bei Intel. Nachbörslich fiel der Kurs von ca. 113$ auf 92$; das lässt weitere Verluste vermuten. Einige Beiträge bewerten die Zahlen als top, andere bezweifeln deren Qualität. Technisch wurden in den letzten 14 Tagen mehrere charttechnische Niveaus unterschritten, was bearisch wirkt. Insgesamt dominiert der Abwärtsimpuls.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -13,17 %
    Platz 2
    Performance 1M: -20,97 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -13,17 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Nebius Group Registered (NBIS). Sachliche Impulse: starke quantitative Bewertung, Profitabilitätsrating von D+ auf A, operativer Cashflow 2,84 Mrd USD; Nasdaq-100-Aufnahme erhöht Sichtbarkeit. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen volatil: ein Tag mit ca. +18%, davor ca. 40% Rückgang vom Allzeithoch bis Tiefststand am 16. Juli. Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber belastet von Volatilität.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -11,28 %
    Platz 3
    Performance 1M: -21,26 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,28 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -11,23 %
    Platz 4
    Performance 1M: -19,03 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,23 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -10,19 %
    Platz 5
    Performance 1M: -18,57 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,19 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -10,05 %
    Platz 6
    Performance 1M: -23,64 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,05 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -9,13 %
    Platz 7
    Performance 1M: -0,14 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,13 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -8,60 %
    Platz 8
    Performance 1M: -26,49 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Rocket Lab. Haupttreiber sind Neutron-Start (Q4/2026) und Iridium-Deal; Verzögerungen möglich. Positiv: Auftragsbestand über 2,2 Mrd. USD und stabile Electron-Aktivität. Kurs ca. 66 USD; 52W-Hoch 151 USD, Tief 37,6 USD. RSI 29,6 (überverkauft). 30-Tage-Verlust ca. 37% (14-Tage-Wert nicht explizit genannt). Bei gelungenem Neutron-Start Aufwärtspotenzial, sonst Druck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

    Western Digital
    Tagesperformance: -8,51 %
    Platz 9
    Performance 1M: -17,94 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,51 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -8,25 %
    Platz 10
    Performance 1M: -25,94 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,25 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -8,16 %
    Platz 11
    Performance 1M: -11,68 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,16 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -7,77 %
    Platz 12
    Performance 1M: -8,69 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Micron-Sentiment ist überwiegend negativ. Makro-Sorgen belasten Kurs (Zinssenkungen riskant, geopolitische/Öl-Themen). MU fiel laut Beitrag 1 ca. 8,5%, laut Beitrag 8 zeitweise 5% auf unter 950 USD. Intel-Quartal könnte MU unterstützen, doch 14-Tage-Trend bleibt Abwärtsdruck. Insgesamt vorsichtige, nervöse Stimmung mit begrenzten Aufwärtsmomenten.

    Teradyne
    Tagesperformance: -7,03 %
    Platz 13
    Performance 1M: -11,67 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,03 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -6,98 %
    Platz 14
    Performance 1M: -2,26 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,98 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +6,77 %
    Platz 15
    Performance 1M: +7,05 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,77 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum (Beitrag 1–7) zeigt sich ein vorsichtiges Sentiment, dominiert von Gerüchten einer Übernahme durch einen Big-Tech-Konzern. Betaville-Hinweise werden teils als unbestätigt/unsicher diskutiert; Quellenkritik ist vorhanden. Kursreaktionen der letzten 14 Tage sind laut Beiträgen kaum spürbar.

    Lam Research
    Tagesperformance: -6,60 %
    Platz 16
    Performance 1M: -13,27 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,60 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -6,41 %
    Platz 17
    Performance 1M: -8,92 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,41 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +6,39 %
    Platz 18
    Performance 1M: -7,84 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,39 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +6,21 %
    Platz 19
    Performance 1M: +10,12 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,21 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -5,68 %
    Platz 20
    Performance 1M: +5,65 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,68 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +5,58 %
    Platz 21
    Performance 1M: +5,68 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,58 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -5,07 %
    Platz 22
    Performance 1M: -2,97 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,07 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +5,02 %
    Platz 23
    Performance 1M: +8,43 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,02 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +4,60 %
    Platz 24
    Performance 1M: +7,66 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,60 %.

    Tesla
    Tagesperformance: -4,36 %
    Platz 25
    Performance 1M: -20,21 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,36 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Zusammenfassung des Anleger-Sentiments (wallstreetONLINE-Forum): überwiegend bärisch. Worst-Case-Kursziele 130–150 USD; 52-Woche-Tief ~297,82 USD. Charttechnisch liegt Kreuz-Unterstützung bei ~227 USD, kurze Erholung bis ca. 328–330 USD wird diskutiert. Fundamental/technisch bestehen Zweifel an Margen, CO2-Credits und Tech‑Prämie. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Abwärtsbewegung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Apple
    Tagesperformance: +3,80 %
    Platz 26
    Performance 1M: +8,56 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,80 %.

    Copart
    Tagesperformance: +3,69 %
    Platz 27
    Performance 1M: -9,08 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,69 %.

    Paychex
    Tagesperformance: +3,65 %
    Platz 28
    Performance 1M: +11,56 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,65 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: +3,62 %
    Platz 29
    Performance 1M: -6,75 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,62 %.

    Ross Stores
    Tagesperformance: +3,58 %
    Platz 30
    Performance 1M: +4,28 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,58 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -3,19 %
    Platz 31
    Performance 1M: -24,46 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,19 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu SpaceX ist das Anleger-Sentiment gemischt. Einige investieren weiter (regelmäßige Käufe) und setzen auf Signale um 70–100 USD; andere bleiben vorsichtig und warten Haltefristen/Q3-Resultate ab. Die IPO-Performance wird kritisch gesehen. In den letzten 14 Tagen gab es überwiegend Seitwärtsbewegungen in der groben Spanne 80–100 USD; 100 USD wirkt als psychologischer Widerstand, weitere Volatilität ist möglich.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: +3,12 %
    Platz 32
    Performance 1M: +9,41 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,12 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: +3,07 %
    Platz 33
    Performance 1M: -4,81 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,07 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +3,05 %
    Platz 34
    Performance 1M: -0,72 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,05 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +2,65 %
    Platz 35
    Performance 1M: +7,10 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,65 %.

    Netflix
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 36
    Performance 1M: -6,02 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +2,55 %
    Platz 37
    Performance 1M: +2,27 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,55 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +2,52 %
    Platz 38
    Performance 1M: -1,67 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,52 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 39
    Performance 1M: +13,52 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    Cintas
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 40
    Performance 1M: +19,33 %
    Chart Cintas
    ISIN: US1729081059
    WKN: 880205
    Die Cintas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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