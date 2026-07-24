Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +10,84 %
Performance 1M: +10,18 %
Tagesperformance: +10,81 %
Performance 1M: +12,84 %
Tagesperformance: -10,53 %
Performance 1M: -19,03 %
Tagesperformance: -10,05 %
Performance 1M: -18,94 %
Tagesperformance: +9,82 %
Performance 1M: +8,70 %
Tagesperformance: +8,53 %
Performance 1M: +5,81 %
Tagesperformance: -8,48 %
Performance 1M: -0,14 %
Tagesperformance: -7,98 %
Performance 1M: -17,94 %
Tagesperformance: +7,93 %
Performance 1M: +8,42 %
Tagesperformance: -7,93 %
Performance 1M: +14,46 %
Tagesperformance: -7,66 %
Performance 1M: -11,68 %
Tagesperformance: -7,34 %
Performance 1M: -8,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,27 %
Performance 1M: -2,03 %
Tagesperformance: -7,15 %
Performance 1M: -2,26 %
Tagesperformance: -7,09 %
Performance 1M: +0,54 %
Tagesperformance: +6,91 %
Performance 1M: +7,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,90 %
Performance 1M: -11,67 %
Tagesperformance: +6,79 %
Performance 1M: -4,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,65 %
Performance 1M: -13,27 %
Tagesperformance: -6,64 %
Performance 1M: -25,38 %
Tagesperformance: +6,44 %
Performance 1M: -7,84 %
Tagesperformance: -6,41 %
Performance 1M: -8,92 %
Tagesperformance: +6,27 %
Performance 1M: +10,12 %
Tagesperformance: +6,25 %
Performance 1M: +15,80 %
Tagesperformance: +6,00 %
Performance 1M: +12,19 %
Tagesperformance: +5,80 %
Performance 1M: +15,09 %
Tagesperformance: +5,75 %
Performance 1M: +10,19 %
Tagesperformance: -5,69 %
Performance 1M: -1,13 %
Tagesperformance: -5,63 %
Performance 1M: -28,34 %
Tagesperformance: -5,57 %
Performance 1M: +5,65 %
Tagesperformance: -5,51 %
Performance 1M: -5,44 %
Tagesperformance: -5,46 %
Performance 1M: -5,49 %
Tagesperformance: +5,45 %
Performance 1M: +1,53 %
Tagesperformance: +5,45 %
Performance 1M: +9,31 %
Tagesperformance: +5,42 %
Performance 1M: +18,03 %
Tagesperformance: +5,34 %
Performance 1M: -7,74 %
Tagesperformance: +5,24 %
Performance 1M: +8,43 %
Tagesperformance: +5,21 %
Performance 1M: +5,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT&T (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,15 %
Performance 1M: +2,66 %