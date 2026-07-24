🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Top & Flop

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.07.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.199,52€
    Basispreis
    7,03
    Ask
    × 10,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.823,59€
    Basispreis
    5,20
    Ask
    × 10,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -14,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Laut wallstreetONLINE-Forum herrscht aktuell Abwärtsdruck bei Intel. Nachbörslich fiel der Kurs von ca. 113$ auf 92$; das lässt weitere Verluste vermuten. Einige Beiträge bewerten die Zahlen als top, andere bezweifeln deren Qualität. Technisch wurden in den letzten 14 Tagen mehrere charttechnische Niveaus unterschritten, was bearisch wirkt. Insgesamt dominiert der Abwärtsimpuls.

    SLB
    Tagesperformance: +10,84 %
    Platz 2
    Performance 1M: +10,18 %
    Chart SLB
    ISIN: AN8068571086
    WKN: 853390
    Die SLB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,84 %.

    International Paper
    Tagesperformance: +10,81 %
    Platz 3
    Performance 1M: +12,84 %
    Chart International Paper
    ISIN: US4601461035
    WKN: 851413
    Die International Paper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,81 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -10,53 %
    Platz 4
    Performance 1M: -19,03 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,53 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -10,05 %
    Platz 5
    Performance 1M: -18,94 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,05 %.

    Smurfit Westrock Public Limited Company
    Tagesperformance: +9,82 %
    Platz 6
    Performance 1M: +8,70 %
    Chart Smurfit Westrock Public Limited Company
    ISIN: IE00028FXN24
    WKN: A40C7D
    Die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,82 %.

    Digital Realty Trust
    Tagesperformance: +8,53 %
    Platz 7
    Performance 1M: +5,81 %
    Chart Digital Realty Trust
    ISIN: US2538681030
    WKN: A0DLFT
    Die Digital Realty Trust Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,53 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -8,48 %
    Platz 8
    Performance 1M: -0,14 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,48 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -7,98 %
    Platz 9
    Performance 1M: -17,94 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,98 %.

    Packaging of America
    Tagesperformance: +7,93 %
    Platz 10
    Performance 1M: +8,42 %
    Chart Packaging of America
    ISIN: US6951561090
    WKN: 932483
    Die Packaging of America Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,93 %.

    C.H.Robinson Worldwide
    Tagesperformance: -7,93 %
    Platz 11
    Performance 1M: +14,46 %
    Chart C.H.Robinson Worldwide
    ISIN: US12541W2098
    WKN: A0HGF5
    Die C.H.Robinson Worldwide Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,93 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -7,66 %
    Platz 12
    Performance 1M: -11,68 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,66 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -7,34 %
    Platz 13
    Performance 1M: -8,69 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Micron-Sentiment ist überwiegend negativ. Makro-Sorgen belasten Kurs (Zinssenkungen riskant, geopolitische/Öl-Themen). MU fiel laut Beitrag 1 ca. 8,5%, laut Beitrag 8 zeitweise 5% auf unter 950 USD. Intel-Quartal könnte MU unterstützen, doch 14-Tage-Trend bleibt Abwärtsdruck. Insgesamt vorsichtige, nervöse Stimmung mit begrenzten Aufwärtsmomenten.

    Robinhood Markets Registered (A)
    Tagesperformance: -7,27 %
    Platz 14
    Performance 1M: -2,03 %
    Chart Robinhood Markets Registered (A)
    ISIN: US7707001027
    WKN: A3CVQC
    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,27 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -7,15 %
    Platz 15
    Performance 1M: -2,26 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,15 %.

    Edwards Lifesciences
    Tagesperformance: -7,09 %
    Platz 16
    Performance 1M: +0,54 %
    Chart Edwards Lifesciences
    ISIN: US28176E1082
    WKN: 936853
    Die Edwards Lifesciences Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,09 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +6,91 %
    Platz 17
    Performance 1M: +7,05 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,91 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum (Beitrag 1–7) zeigt sich ein vorsichtiges Sentiment, dominiert von Gerüchten einer Übernahme durch einen Big-Tech-Konzern. Betaville-Hinweise werden teils als unbestätigt/unsicher diskutiert; Quellenkritik ist vorhanden. Kursreaktionen der letzten 14 Tage sind laut Beiträgen kaum spürbar.

    Teradyne
    Tagesperformance: -6,90 %
    Platz 18
    Performance 1M: -11,67 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,90 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: +6,79 %
    Platz 19
    Performance 1M: -4,56 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,79 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu ServiceNow. Q2-Fundamentals werden positiv bewertet, KI-Wachstum als Treiber; dennoch Sorge um Margen, Guidance und KI-Infrastrukturkosten. Kurs in den letzten 14 Tagen ca. −8% bis −10% (Woche ca. −8%). Gegenbewegung nach den Zahlen wird diskutiert; Skepsis bleibt bei Bewertung/Kosten.

    Lam Research
    Tagesperformance: -6,65 %
    Platz 20
    Performance 1M: -13,27 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,65 %.

    Corning
    Tagesperformance: -6,64 %
    Platz 21
    Performance 1M: -25,38 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,64 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +6,44 %
    Platz 22
    Performance 1M: -7,84 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,44 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -6,41 %
    Platz 23
    Performance 1M: -8,92 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,41 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +6,27 %
    Platz 24
    Performance 1M: +10,12 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,27 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: +6,25 %
    Platz 25
    Performance 1M: +15,80 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,25 %.

    Verisign
    Tagesperformance: +6,00 %
    Platz 26
    Performance 1M: +12,19 %
    Chart Verisign
    ISIN: US92343E1029
    WKN: 911090
    Die Verisign Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,00 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: +5,80 %
    Platz 27
    Performance 1M: +15,09 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,80 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: +5,75 %
    Platz 28
    Performance 1M: +10,19 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,75 %.

    West Pharmaceutical Services
    Tagesperformance: -5,69 %
    Platz 29
    Performance 1M: -1,13 %
    Chart West Pharmaceutical Services
    ISIN: US9553061055
    WKN: 864330
    Die West Pharmaceutical Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,69 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: -5,63 %
    Platz 30
    Performance 1M: -28,34 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,63 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -5,57 %
    Platz 31
    Performance 1M: +5,65 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,57 %.

    American Express
    Tagesperformance: -5,51 %
    Platz 32
    Performance 1M: -5,44 %
    Chart American Express
    ISIN: US0258161092
    WKN: 850226
    Die American Express Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,51 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -5,46 %
    Platz 33
    Performance 1M: -5,49 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,46 %.

    Trimble
    Tagesperformance: +5,45 %
    Platz 34
    Performance 1M: +1,53 %
    Chart Trimble
    ISIN: US8962391004
    WKN: 882295
    Die Trimble Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,45 %.

    HP
    Tagesperformance: +5,45 %
    Platz 35
    Performance 1M: +9,31 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,45 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: +5,42 %
    Platz 36
    Performance 1M: +18,03 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,42 %.

    Equinix
    Tagesperformance: +5,34 %
    Platz 37
    Performance 1M: -7,74 %
    Chart Equinix
    ISIN: US29444U7000
    WKN: A14M21
    Die Equinix Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,34 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 38
    Performance 1M: +8,43 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    AT&T
    Tagesperformance: +5,21 %
    Platz 39
    Performance 1M: +5,55 %
    Chart AT&T
    ISIN: US00206R1023
    WKN: A0HL9Z
    Die AT&T Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT&T (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu AT&T: Fundamentale Bedenken (Verluste zu hoch, Dividende fraglich) vs. der Ansicht, dass Infrastruktur-Investitionen langfristig belohnt werden. Kurzfristig wird von ca. 10%-igem Anstieg in den kommenden Wochen ausgegangen. Volumenhinweise und der Hinweis auf stabile Telekom-Titel deuten auf vorsichtige Zuversicht hin; eine konkrete 14-Tage-Änderung wird nicht genannt.

    Gartner
    Tagesperformance: +5,15 %
    Platz 40
    Performance 1M: +2,66 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,15 %.

    zurückvorwärts
    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     