US-Kreise
Washington und London planen Treffen zu Straße von Hormus
- hochrangiges Gipfeltreffen in London zur Hormuslage
- Beratung über Koalition zum Schutz der Schifffahrt
- Teilnahme von US-Vertretern Pete Hegseth und Dan Caine
WASHINGTON/LONDON (dpa-AFX) - Die USA und Großbritannien planen US-Regierungskreisen zufolge kommende Woche ein hochrangiges Treffen in London, um über die Lage in der Straße von Hormus zu beraten. Ein US-Beamter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage entsprechende Pläne. Zum konkreten Programm, Datum und den Teilnehmern gab es zunächst keine Angaben.
Zuvor hatte das Nachrichtenportal "Axios" berichtet, dass bei dem geplanten Treffen in der britischen Hauptstadt womöglich über eine internationale Koalition zum Schutz der Schifffahrt in der Meerenge beraten werden solle. Voraussichtlich sollen Verteidigungsminister und hochrangige Militärkommandeure westlicher und regionaler Länder teilnehmen, wie "Axios" unter Berufung auf europäische Diplomaten schrieb. Auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und US-Generalstabschef Dan Caine könnten teilnehmen, hieß es./ngu/DP/he
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Wer nur Russenpropaganda schaut, der ist sowieso beratungsresistent. Wenn man dann noch neben der "German Angst" begeisterter Verschwörungstheoretiker ist, erübrigt sich jede weitere Diskussion. (eigentlich)